Скандальний заступник глави радбезу РФ Дмитро Медведєв зухвало підтримав пропозицію президента Франції Емманюеля Макрона щодо введення військ в Україну, погрожуючи йому труною.
Що відомо про нову скандальну заяву Медведєва стосовно введення військ Франції в Україну
Медведєв цинічно спрогнозував поразку у разі введення французьких військових на територію України, при цьому обізвавши політичне керівництво країни "півнями".
Скандальний політик чомусь вирішив, що окупанти зможуть знищити полки французької армії, у разі прямого бою на території України.
При цьому він назвав професійних французьких військових "нещасними" людьми у складі інтервенційного контингенту.
Він резюмував, що "труни французів" стануть "гільйотиною" для політичного керівництва країни, назвавши його представників "півнями".
Також Медведєв додав, що "смерть" військових Франції стане уроком для "невгамовних придурків у Європі", приправивши свій монолог словами Пушкіна про труни ворогів на полях Росії.
Що каже Макрон і що кажуть в Україні
Президент Франції Еммануель Макрон у коментарі журналістам телеканалу TF1 Info зазначив, що побоювання суспільства через можливе відправлення військ в Україну є необхідним сигналом до пробудження.
За словами Макрона, демократія є під загрозою, тому "всі мають бути готовими захищати Францію".
Він також підкреслив, що французька молодь "має розуміти, що таке війна в Україні".
Між тим очільник МЗС України Дмитро Кулеба у коментарі журналістам видання La Stampa, що Макрон під відправкою військ в Україну мав на увазі можливість навчань українських військових, оскільки Київ ніколи не просив Париж про відправку французьких військових на територію України.
Кулеба наголосив, що Україна потребує зброї та боєприпасів, але "ніколи не просила людей і бойового складу, ми пишаємося нашими солдатами".
Глава МЗС зазначив, що цілі Путіна в Україні залишаються незмінними — захопити всю територію країни.
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