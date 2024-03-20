Що відомо про нову скандальну заяву Медведєва стосовно введення військ Франції в Україну

Медведєв цинічно спрогнозував поразку у разі введення французьких військових на територію України, при цьому обізвавши політичне керівництво країни "півнями".

Скандальний політик чомусь вирішив, що окупанти зможуть знищити полки французької армії, у разі прямого бою на території України.

Взагалі-то для користі справи було б непогано, щоб невгамовні французи відправили пару полків у Бандерляндію. Таку кількість військовослужбовців приховати вельми проблематично, а отже, питання їхнього планомірного знищення буде не найскладнішим, але надважливим завданням. Зате яка була б користь! — зухвало заявляє кремлівський топ-чиновник. Поширити

При цьому він назвав професійних французьких військових "нещасними" людьми у складі інтервенційного контингенту.

За такої кількості трун, які будуть доставлені до Франції з чужої далекої країни, приховати масову загибель професійних військовослужбовців неможливо... Їхнє знищення буде пріоритетним і славним завданням наших Збройних сил, — заявив Медведєв. Поширити

Він резюмував, що "труни французів" стануть "гільйотиною" для політичного керівництва країни, назвавши його представників "півнями".

Також Медведєв додав, що "смерть" військових Франції стане уроком для "невгамовних придурків у Європі", приправивши свій монолог словами Пушкіна про труни ворогів на полях Росії.

Що каже Макрон і що кажуть в Україні

Президент Франції Еммануель Макрон у коментарі журналістам телеканалу TF1 Info зазначив, що побоювання суспільства через можливе відправлення військ в Україну є необхідним сигналом до пробудження.

За словами Макрона, демократія є під загрозою, тому "всі мають бути готовими захищати Францію".

Він також підкреслив, що французька молодь "має розуміти, що таке війна в Україні".

Якщо Україна впаде, якщо ми вирішимо відмовитися від неї, наслідки будуть прямими для нас, тому що де зупиниться імперіалістична сила, якщо вона зможе просунутися так близько до нас? "Наші демократії все ще треба захищати. Загроза існує, тому ми повинні бути готові захищати Республіку, — наголосив лідер Франції. Поширити

Між тим очільник МЗС України Дмитро Кулеба у коментарі журналістам видання La Stampa, що Макрон під відправкою військ в Україну мав на увазі можливість навчань українських військових, оскільки Київ ніколи не просив Париж про відправку французьких військових на територію України.

Коли Макрон заговорив про введення військ в Україну, європейські лідери запанікували. Макрон лише хотів сказати, що є можливість навчати українських військових безпосередньо в Україні, а не за її межами, як це відбувається зараз, — пояснив Кулеба. Поширити

Кулеба наголосив, що Україна потребує зброї та боєприпасів, але "ніколи не просила людей і бойового складу, ми пишаємося нашими солдатами".

Глава МЗС зазначив, що цілі Путіна в Україні залишаються незмінними — захопити всю територію країни.