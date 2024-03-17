У мене є правило. Макрон дав гучну обіцянку Україні
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Політика
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У мене є правило. Макрон дав гучну обіцянку Україні

Еммануель Макрон
Джерело:  online.ua

За словами французького лідера Еммануеля Макрона, він обов'язково здійснить візит в Україну.

Макрон анонсував свій візит в Україну

За словами президента Франції, його візит відбудеться, коли будуть готові "конкретні пропозиції і конкретні рішення".

Абсолютно щиро вам скажу — я обов’язково приїду. В мене є правило: щоб мій візит був якомога кориснішим для України... Я приїду в Україну з конкретними пропозиціями, конкретними рішеннями.

Еммануель Макрон

Еммануель Макрон

Президент Франції

Еммануель Макрон також наголосив, що його візит означатиме "сильний посил і нові напрями у співпраці".

Макрон відкинув будь-які ліміти у питанні допомоги Україні

За словами французького лідера, союзники України захоплені героїзмом бійців ЗСУ, однак вони також повинні посилити свою підтримку для перемоги Києва у цій війні.

Макрон також звернув увагу на те, що Росія зорганізувалась на довгострокову війну, а у 2024 році на міжнародній арені дуже багато невизначеності щодо перспектив у цій війні.

І тому нам треба не тільки визначати, як іти до миру, але і яким буде цей справжній мир, який забезпечуватиме безпеку України і Європи. І саме тому був потрібен цей новий імпульс, щоб пришвидшити допомогу, — заявив президент Франції.

За словами Макрона, якщо Путін заявляє, що в нього лімітів немає, то чому союзники України повинні говорити, що у них є ці ліміти.

Ми маємо мету не допустити перемогу Росії у цій війні. І саме тому ми продовжуватимемо бути пліч-о-пліч з Україною, тому що не буде миру в Європі, якщо Україна капітулює.

Еммануель Макрон

Еммануель Макрон

Президент Франції

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