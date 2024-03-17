За словами французького лідера Еммануеля Макрона, він обов'язково здійснить візит в Україну.
Макрон анонсував свій візит в Україну
За словами президента Франції, його візит відбудеться, коли будуть готові "конкретні пропозиції і конкретні рішення".
Еммануель Макрон також наголосив, що його візит означатиме "сильний посил і нові напрями у співпраці".
Макрон відкинув будь-які ліміти у питанні допомоги Україні
За словами французького лідера, союзники України захоплені героїзмом бійців ЗСУ, однак вони також повинні посилити свою підтримку для перемоги Києва у цій війні.
Макрон також звернув увагу на те, що Росія зорганізувалась на довгострокову війну, а у 2024 році на міжнародній арені дуже багато невизначеності щодо перспектив у цій війні.
За словами Макрона, якщо Путін заявляє, що в нього лімітів немає, то чому союзники України повинні говорити, що у них є ці ліміти.
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