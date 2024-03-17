По словам французского лидера Эммануэля Макрона, он обязательно совершит визит в Украину.
Макрон анонсировал свой визит в Украину
По словам президента Франции, его визит состоится, когда будут готовы "конкретные предложения и решения".
Эммануэль Макрон также подчеркнул, что его визит будет означать "сильный посыл и новые направления сотрудничества".
Макрон отбросил какие-либо лимиты в вопросе помощи Украине
По словам французского лидера, союзники Украины восхищены героизмом бойцов ВСУ, однако они также должны усилить свою поддержку для победы Киева в этой войне.
Макрон также обратил внимание на то, что Россия организовалась на долгосрочную войну, а в 2024 году на международной арене очень много неопределенности перспектив в этой войне.
По словам Макрона, если Путин заявляет, что у него лимитов нет, то почему союзники Украины должны говорить, что у них есть эти лимиты.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-