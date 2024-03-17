Макрон анонсировал свой визит в Украину

По словам президента Франции, его визит состоится, когда будут готовы "конкретные предложения и решения".

Совершенно искренне вам скажу — я обязательно приеду. У меня есть правило: чтобы мой визит был полезнее для Украины... Я приеду в Украину с конкретными предложениями, конкретными решениями. Эммануэль Макрон Президент Франции

Эммануэль Макрон также подчеркнул, что его визит будет означать "сильный посыл и новые направления сотрудничества".

Макрон отбросил какие-либо лимиты в вопросе помощи Украине

По словам французского лидера, союзники Украины восхищены героизмом бойцов ВСУ, однако они также должны усилить свою поддержку для победы Киева в этой войне.

Макрон также обратил внимание на то, что Россия организовалась на долгосрочную войну, а в 2024 году на международной арене очень много неопределенности перспектив в этой войне.

И поэтому нам нужно не только определять, как идти в мир, но и каким будет этот настоящий мир, обеспечивающий безопасность Украины и Европы. И именно поэтому нужен был новый импульс, чтобы ускорить помощь, — заявил президент Франции. Поделиться

По словам Макрона, если Путин заявляет, что у него лимитов нет, то почему союзники Украины должны говорить, что у них есть эти лимиты.