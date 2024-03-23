Макрон озвучив Заходу попередження щодо планів Путіна в Україні

На переконання французького лідера Еммануеля Макрона, російський диктатор Володимир Путін не зупиниться на захопленні Сходу України.
Макрон закликає світ нарешті зупинити Путіна
Журналісти попросили президента Франції прокоментувати слова речника Кремля Дмитра Пєскова про те, що Росія вважає, що вона у стані війни через допомогу Заходу Україні.
За словами Еммануеля Макрона, помилково вірити в те, що Путін має намір зупинити свою агресію на Донбасі та в Криму.
Що важливо розуміти, команда диктатора Путіна уже почала називати війну проти України “війною”, а не “спеціальною воєнною операцією”, як це було раніше.
Конфлікт між Францією та РФ почав загострюватися
Що важливо розуміти, нещодавно Еммануель Макрон засудив нещодавні агресивні висловлювання російських політиків на адресу Франції і, зокрема, заяву віцеспікера Держдуми Петра Толстого.
Хоча Кремль намагається всіляко залякати офіційний Париж, Макрон не збирається відмовлятися від своїх заяв.
Він наполягає на тому, що його заяви про можливе введення західних військ в Україну були добре продумані.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-