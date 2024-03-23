Макрон озвучив Заходу попередження щодо планів Путіна в Україні
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Макрон озвучив Заходу попередження щодо планів Путіна в Україні

Макрон
Джерело:  Reuters

На переконання французького лідера Еммануеля Макрона, російський диктатор Володимир Путін не зупиниться на захопленні Сходу України.

Макрон закликає світ нарешті зупинити Путіна

Журналісти попросили президента Франції прокоментувати слова речника Кремля Дмитра Пєскова про те, що Росія вважає, що вона у стані війни через допомогу Заходу Україні.

За словами Еммануеля Макрона, помилково вірити в те, що Путін має намір зупинити свою агресію на Донбасі та в Криму.

Використовуючи цей термін, ми також відкриваємо невизначеність щодо військових цілей РФ.

Еммануель Макрон

Еммануель Макрон

Президент Франції

Що важливо розуміти, команда диктатора Путіна уже почала називати війну проти України “війною”, а не “спеціальною воєнною операцією”, як це було раніше.

Так, це починалося як спеціальна військова операція, але щойно там утворилася ця компашка, коли колективний Захід став учасником цього на боці України, для нас це вже стало війною. Я в цьому переконаний, — заявив нещодавно Пєсков.

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Що важливо розуміти, нещодавно Еммануель Макрон засудив нещодавні агресивні висловлювання російських політиків на адресу Франції і, зокрема, заяву віцеспікера Держдуми Петра Толстого.

Я думаю, що їхнього обурення достатньо, щоб не коментувати… Я здивований такою нервозністю і відсутністю стриманості у російських посадовців, — заявив президент Франції.

Хоча Кремль намагається всіляко залякати офіційний Париж, Макрон не збирається відмовлятися від своїх заяв.

Він наполягає на тому, що його заяви про можливе введення західних військ в Україну були добре продумані.

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