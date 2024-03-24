Макрон заявил о достижении ЕС прогресса в ускорении поддержки Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Европа демонстрирует все большее единство и значительно «усиливает» свои решения по поддержке Украины.

Макрон заявил о единстве и ускорении Европы в поддержке Украины

Именно поэтому в итоговом документе заседание Европейского Совета впервые фигурирует слово «интенсивность» этой поддержки.

Об этом Макрон заявил в Брюсселе на пресс-конференции по итогам заседания Совета.

Дела продвигаются хорошо, и прогресс, достигнутый в последние недели, был значительным и с точки зрения единства и, прежде всего, с позиции усиления нашей позиции. Эммануэль Макрон Президент Франции

Впервые в тексте европейского документа мы не просто говорим, что будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется, мы официально заявляем, что будем поддерживать ее настолько интенсивно, насколько это необходимо. Это значит, что мы готовы действовать перед лицом любой атаки со стороны россиян, что является реальным изменением подхода.

Среди общих достижений он назвал одобрение всеми странами чешской инициативы (по закупке снарядов — ред.), к которой до сих пор относились скептически, а также общее понимание необходимости дополнительного финансирования Украины.

Макрон особо отметил вклад голландских и немецких коллег в этой сфере.

Германия — это страна в Европе, которая с двухсторонней точки зрения предоставляет наибольшее финансирование. Мы не должны показывать пальцем на Германию, напротив. Мы должны приветствовать прилагаемые усилия. Поделиться

Он отметил, что некоторые страны и Европа в целом сделали «видимым» финансирование Украины за последние несколько недель, но Европа готова предлагать и следующие решения.

Если нам придется пойти гораздо дальше, если нам придется пойти еще глубже, если ситуация ухудшится, если финансирование, кроме европейского, иссякнет, мы должны быть готовы и предложить более радикальные и инновационные решения. Это то, что мы хотим сделать позднее до июня, и это именно тот мандат, который мы дали Комиссии и Совету для размышлений.

Россия не остановится на Украине — Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что то, что российские чиновники наконец-то назвали войну против Украины войной, а не спецоперацией, должно приблизить европейцев к осознанию реальности.

Об этом он заявил на пресс-конференции после заседания Европейского совета в Брюсселе.

Комментируя слова спикера Кремля Дмитрия Пескова, впервые признавшего, что Россия находится "в состоянии войны", а не проводит "спецоперацию" в Украине, Макрон сказал:

Я не ожидал российских заявлений, чтобы квалифицировать это именно так, потому что это и есть реальность. Поделиться

По его словам, это показывает "диалектическое изменение в следующий день после выборов".