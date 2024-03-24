Макрон заявив про досягнення ЄС прогресу в прискоренні підтримки України

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що Європа демонструє дедалі більшу єдність та значно «посилює» свої рішення щодо підтримки України.
Макрон заявив про єдність та прискорення Європи у підтримці України
Саме тому в підсумковому документі засідання Європейської Ради вперше фігурує слово «інтенсивність» стосовно цієї підтримки.
Про це Макрон заявив у Брюсселі на пресконфренції за підсумками засідання Ради.
Вперше в тексті європейського документу ми не просто говоримо, що будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, ми офіційно заявляємо, що будемо підтримувати її настільки інтенсивно, наскільки це буде необхідно. Це означає, що ми готові діяти перед обличчям будь-якої атаки з боку росіян, що є реальною зміною підходу.
Серед спільних здобутків він назвав схвалення усіма країнами чеської ініціативи (щодо закупівлі снарядів — ред.), до якої до цього часу ставились скептично, а також спільне розуміння необхідності додаткового фінансування України.
Макрон особливо відзначив внесок своїх голландських та німецьких колег у цій сфері.
Він зауважив, що окремі країни та Європа в цілому зробили «видимим» фінансування України за останні кілька тижнів, але Європа готова пропонувати й наступні рішення.
Якщо нам доведеться піти набагато далі, якщо нам доведеться піти ще глибше, якщо ситуація погіршиться, якщо фінансування, крім європейського, вичерпається, ми повинні бути готовими і запропонувати більш радикальні та інноваційні рішення. Це те, що ми хочемо зробити найпізніше до червня, і це саме той мандат, який ми дали Комісії та Раді для роздумів.
Росія не зупиниться на Україні — Макрон
Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що те, що російські чиновники нарешті назвали війну проти України війною, а не спецоперацією, має наблизити європейців до усвідомлення реальності.
Про це він заявив на пресконференції після засідання Європейської ради в Брюсселі.
Коментуючи слова речника Кремля Дмитра Пєскова, який уперше визнав, що Росія перебуває "у стані війни", а не проводить "спецоперацію" в Україні, Макрон сказав:
За його словами, це показує "діалектичну зміну у наступний день після виборів".
Це також говорить про те, що ми всі маємо усвідомлювати вибір, який зараз робимо. Той, хто думає, що Росія зупиниться ... на Україні, помиляється.
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