Франция имеет пять сценариев размещения своих войск в Украине — детали

Президент Франции Эммануэль Макрон имеет на рассмотрении 5 сценариев развертывания своих войск на территории Украины. Некоторые из них подразумевают прямую конфронтацию с РФ.
Какие сценарии развертывания войск рассматривает Макрон
Le Figaro пишет, что пока в США Дональд Трам посредством своих союзников блокирует помощь Украине в размере 60 млрд долларов, в Европе Эммануэль Макрон навлек на себя гнев союзников, открыто обсуждая возможность отправить в Украину свои войска.
26 февраля он заявил, что консесуса по отправке войск нет, однако ничего не исключал.
В то же время канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ни один европейский солдат или солдат НАТО отправлен не будет.
Макрон, по данным СМИ, сейчас рассматривает 5 сценариев отправки войск:
Сценарий №1: Франция открывает заводы в Украине по производству и обслуживанию оружия.
Сценарий №2: французские солдаты очищают Украину от мин, тренируют солдат и используют определенное оборудование.
Сценарий №3: защита Одессы. В городе могут разместить военных с системами ПВО, в том числе и для защиты «зернового коридора».
Сценарий №4: французская армия создает зону защиты. Этот сценарий предполагает, что французские войска могут защищать границу с Беларусью, Херсон или Харьков, что освободит украинские войска для выполнения задач на других участках фронта.
Сценарий №5: противостояние в окопах. Это означает участие в боевых действиях вместе с украинцами. Издание пишет, что этот сценарий наименее реалистичен, поскольку "равнозначен объявлению России войны".
Отправка западных войск в Украину
Ранее Le Monde сообщало, что 21 февраля в портретной комнате Елисейского дворца Макрон перед небольшим количеством людей допустил, что ему придется отправлять войска в Украину, в частности, речь идет об Одессе.
Через пять дней, 26 февраля, после международной конференции по Украине, Эммануэль Макрон ответил на вопрос о возможном введении западных войск в Украину.
Президент Франции, как пишет Le Monde, теперь хочет быть среди сильнейших союзников Украины, готовых предоставить Киеву "неограниченную поддержку", чтобы обеспечить поражение в Москве.
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