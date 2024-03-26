Франция имеет пять сценариев размещения своих войск в Украине — детали
Категория
Мир
Дата публикации

Франция имеет пять сценариев размещения своих войск в Украине — детали

Армия Франции
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Источник:  Le Figaro

Президент Франции Эммануэль Макрон имеет на рассмотрении 5 сценариев развертывания своих войск на территории Украины. Некоторые из них подразумевают прямую конфронтацию с РФ.

Какие сценарии развертывания войск рассматривает Макрон

Le Figaro пишет, что пока в США Дональд Трам посредством своих союзников блокирует помощь Украине в размере 60 млрд долларов, в Европе Эммануэль Макрон навлек на себя гнев союзников, открыто обсуждая возможность отправить в Украину свои войска.

26 февраля он заявил, что консесуса по отправке войск нет, однако ничего не исключал.

В то же время канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ни один европейский солдат или солдат НАТО отправлен не будет.

Макрон, по данным СМИ, сейчас рассматривает 5 сценариев отправки войск:

  • Сценарий №1: Франция открывает заводы в Украине по производству и обслуживанию оружия.

  • Сценарий №2: французские солдаты очищают Украину от мин, тренируют солдат и используют определенное оборудование.

  • Сценарий №3: защита Одессы. В городе могут разместить военных с системами ПВО, в том числе и для защиты «зернового коридора».

  • Сценарий №4: французская армия создает зону защиты. Этот сценарий предполагает, что французские войска могут защищать границу с Беларусью, Херсон или Харьков, что освободит украинские войска для выполнения задач на других участках фронта.

  • Сценарий №5: противостояние в окопах. Это означает участие в боевых действиях вместе с украинцами. Издание пишет, что этот сценарий наименее реалистичен, поскольку "равнозначен объявлению России войны".

Отправка западных войск в Украину

Ранее Le Monde сообщало, что 21 февраля в портретной комнате Елисейского дворца Макрон перед небольшим количеством людей допустил, что ему придется отправлять войска в Украину, в частности, речь идет об Одессе.

Через пять дней, 26 февраля, после международной конференции по Украине, Эммануэль Макрон ответил на вопрос о возможном введении западных войск в Украину.

Ничего нельзя исключать.

Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон

Президент Франции

Президент Франции, как пишет Le Monde, теперь хочет быть среди сильнейших союзников Украины, готовых предоставить Киеву "неограниченную поддержку", чтобы обеспечить поражение в Москве.

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