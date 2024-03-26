Франція має п'ять сценаріїв розгортання своїх військ в Україні — деталі

Президент Франції Еммануель Макрон має на розгляді 5 сценаріїв розгортання свої військ на території України. Деякі з них передбачають пряму конфронтацію з РФ.

Які сценарії розгортання військ розглядає Макрон

Le Figaro пише, що поки у США Дональд Трам за допомогою своїх союзників блокує допомогу Україні у розмірі 60 млрд доларів, у Європі Еммануель Макрон накликав на себе гнів союзників, відкрито обговорюючи можливість відправити в Україну свої війська.

26 лютого він заявив, що консесусу щодо відправки військ немає, однак нічого не виключав.

Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що жоден європейський солдат чи ссолдат НАТО відправлений не буде.

Макрон, за даними ЗМІ, зараз розглядає 5 сценаріїв відпраки військ:

Сценарій №1: Франція відкриває заводи в Україні для виробництва та обслуговування зброї.

Сценарій № 2: францецькі солдати очищають Україну від мін, тренують солдатів і використовують певне обладнання.

Сценарій №3: захистит Одеси. У місті можуть розмістити військових з системами ППО, зокрема і для захисту «зернового коридору».

Сценарій №4: французька армія створює зону захисту. Цей сценарій передбачає, що французькі військаможуть захищати кордон з Білоруссю, Херсон чи Харків, що звільнить українські війська для виконання завдань на інших ділянках фронту.

Сценарій №5: протистояння в окопах. Це означає участь у бойових діях разом з українцями. Видання пише, що цей сценарій найменш реалістичний, оскільки "рівнозначний оголошенню Росії війни".

Відпраква західних військ в Україну

Раніше Le Monde повідомляло, що 21 лютого в портретній кімнаті Єлисейського палацу Макрон перед невеликою кількістю людей допустив, що йому доведеться відправляти війська в Україну, зокрема йдеться про Одесу.

Через п'ять днів, 26 лютого, після міжнародної конференції з питань України, Еммануель Макрон відповів на запитання про можливе введення західних військ в Україну.

Нічого не можна виключати. Еммануель Макрон Президент Франції