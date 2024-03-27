Заява Макрона про відправку військ в Україну розізлила посадовців США — Вloomberg

Заява президента Франції Еммануеля Макрона про можливе відправлення військ в Україну розізлила американських чиновників, які побоюються, що це може призвести до прямого зіткнення з РФ.

Ставлення США та Німеччини до заяв Макрона

Bloomberg з посиланням на джерело, знайоме з дискусіями між союзниками, пише, що Макрон заявами про можливу відправку військ в Україну викликав миттєву і дуже публічну критику з боку канцлера Німеччини Олафа Шольца та розлютив американських чиновників.

Останні приватно кажуть, що такий крок може призвести до розпалювання зіткнення з РФ.

За словами високопоставленого американського чиновника, змусивши Берлін публічно виключити можливість відправки військ, Макрон зумів розвіяти двозначність щодо червоних ліній союзників.

За словами окремих чиновників, які також говорили з Bloomberg на умовах анонімності, ці коментарі також не були дуже розумними з точки зору оперативної безпеки — особливо з огляду на те, що кілька країн уже непублічно мають певний персонал в Україні.

Видання пише, що Макрон взяв на себе європейське лідерство у протистоянні російській агресії та гуманітарній катастрофі в Газі, оскільки Британія більше не є членом Європейського Союзу, а уряд Німеччини розколотий.

Єдність Європи перед обличчям Росії

У червні відбудуться вибори до Європейського парламенту, тому Макрон, як пише видання, висуває Україну в авангард кампанії, зображаючи свою ультраправу суперницю Марін Ле Пен союзницею Путіна.

Деякі прем’єр-міністри ЄС також сподіваються на лідерство Макрона, і багато хто вітає його жорстку позицію щодо Росії.

Водночас критики президента Франції кажуть, що він більше говорить, ніж діє. Наприклад, Франція не зробила фінансового внеску в чеську ініціативу з закупівлі боєприпасів для України, хоч Макрон і публічно підтримав її.

Німеччина, навпаки, витратить 300 мільйонів євро (325 мільйонів доларів) на закупівлю 180 000 снарядів.

Загалом Франція від початку вторгнення пообіцяла надати Києву менше 2 мільярдів євро на підтримку, на відміну від 22 мільярдів євро Німеччини.

Однак у Франції кажуть, що ці цифри не враховують непропорційний вплив сучасної зброї на полі бою.