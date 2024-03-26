Франція готова передати Україні додаткові САУ Caesar

Глава Міноборони Франції Себастьян Лекорню заявив про наміри його країни передати Україні найближчим часом 78 САУ Caesar та збільшити поставки боєприпасів.

Що відомо про передачу Францією додаткових САУ Caesar Україні

Лекорню зазначив, що Франція, Бельгія та Україна досягли домовленностей щодо фінансування 155-мм САУ Caesar, які Париж розраховує швидко передати Києву.

Окрім цього Франція планує протягом цього року передати Україні 80 тис артилерійських снарядів калібру 155 мм.

Глава Міноборони Франції підкреслив, що від початку розв’язаної Росією злочинної війни Париж передав Києву всього 30 тис артилерійських снарядів.

Також Франція займається пошуком наявних запасів пороху і боєприпасів, які можна було б закупити в країнах за межами Європейського союзу.

Що відомо про гостру потребу Україні у боєприпасах та інших озброєннях

За інформацією журналістів видання Politico, Україна наразі увійшла до найнебезпечнішого період у розв’язаній Росією злочинній війні.

Хоча західна зброя та техніка надходили у величезних кількостях, вони ніколи не надходили достатньо швидко, і часто супроводжувалися сумнівами як з боку лідерів США, так і Європи, які боялися російської ескалації та іноді налякані ядерними загрозами з боку Кремля. Як регулярно наголошують українці, зброї, яка надійшла, вистачає, щоб країна витримала, але далеко не достатньо, щоб виграти війну, — йдеться у матеріалі видання. Поширити

Автори матеріалу підкреслили, що у Конгресі США досі не має ясності щодо схвалення запиту на додаткове фінансування допомоги Україні.

Українські посадовці висловлюють надію, що цю допомогу все ж таки буде схвалено, однак при цьому вони стурбовані тим, що заяви представників США не відповідають їхнім діям.

Буде дивно, якщо пакет не буде схвалений, оскільки Америка вважає Росію ключовим опонентом, а інвестиції в Україну — це інвестиції в репутацію Америки, в її домінування, — зазначив у коментарі журналістам видання радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. Поширити

Наразі компенсувати Україні гострий дефіцит боєприпасів намагаються країни ЄС.

Загальна кількість закупівель як з ЄС, так і за його межами досягне приблизно 1,5 мільйона снарядів на суму 3,3 мільярда доларів.

Радник з нацбезпеки Чехії Томаш Пояр зазначив, що перші додаткові боєприпаси від його країни надійдуть Україні в червні.

Між тим речник Єврокомісії Петер Стано зазначив, що близько половини від обіцяного ЄС мільйона боєприпасів надійде в Україну до кінця березня.

Раніше цього місяця лідери ЄС домовилися про новий збройовий фонд для України на 5 мільярдів доларів після тижнів суперечок. Але, як швидко з’ясувалося, це був радше креативний трюк без вливання нових грошей.

У той же час серед помилок української влади переважна кількість аналітиків називає звільнення з посади головкома ЗСУ Валерія Залужного і занадто повільний початок будівництва оборонних укріплень.

Також зазначається, що в Україні виникли проблеми із мобілізацією, а на фронті відчувається гостра нестача людського ресурсу.

Українська влада конфліктує щодо того, вмовляти чи примушувати людей до призову в умовах ухилення від мобілізації, і боїться політичних наслідків, якщо вони виберуть останнє. Закон про мобілізацію застряг в парламенті, оскільки Зеленський, Верховна Рада і Міноборони продовжують перекладати відповідальність. Але враховуючи, що Путін планує мобілізувати набагато більше людей після свого фіктивного переобрання, час спливає, — зазначається у матеріалі видання. Поширити

На думку аналітика з Rochan Consulting Конрада Музики, без достатнього рівня робочої сили Україна занадто швидко вичерпуватиме наявні ресурси.