Франція та низка країн ЄС вимагають обмежити імпорт агропродукції з України
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Франція та низка країн ЄС вимагають обмежити імпорт агропродукції з України

Прапор Франції
Джерело:  Reuters

Франція та низка інших європейських країн вимагають посилити обмеження на імпорт харчової продукції з України із метою запобігання дестабілізації на аграрних ринках ЄС. 

Що відомо про вимоги Франції та інших країн ЄС щодо обмеження імпорту агропродуктів з України

За інформацією журналістів видання, наразі країни ЄС обговорюють подовження безмитного експорту агропродукції з України до європейських країн ще на рік.

Між тим у Брюсселі також прагнуть задовільнити вимоги європейських фермерів, які багато місяців проводили протести проти екологічних правил ЄС і дешевого імпорту агропродукції з України.

Міністр сільського господарства Франції Марк Фено зазначає, що дестабілізація аграрних ринків ЄС через безмитний експорт українських агропродуктів може послабити громадську підтримку Києва, що суперечить інтересам ЄС та Києва.

У Єврокомісії пропонують продовжити безмитний ввіз української агропродукції до ЄС до червня 2025 року с обмеженнями для м’яса птиці, яєць та цукру.

Зазначається, що у разі перевищення імпортом середнього рівня аналогічних показників 2022 і 2023 років відбудеться автоматичне запровадження тарифів.

Також до списку додали овес, кукурудзу, крупи та мед.

Які обмеження на імпорт агропродукції з України пропонує Франція

Міністр сільського господарства Франції відмітив, що пшеницю також слід включити, і наполягав на тому, що "гальмівний поріг" має бути середнім показником за 2021-2023 роки.

Це включатиме рік перед повномасштабним вторгненням Росії, коли український експорт до ЄС був обмежений тарифами та квотами.

Міністр сільського господарства Бельгії Девід Кларінваль, який півроку головує в ЄС, відмітив, що очікує, що рішення буде знайдено найближчими днями, не уточнюючи, що дане  рішення за собою передбачає.

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