Франция и ряд стран ЕС требуют ограничить импорт агропродукции из Украины
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Франция и ряд стран ЕС требуют ограничить импорт агропродукции из Украины

Флаг Франции
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Источник:  Reuters

Франция и ряд других европейских стран требуют усилить ограничения на импорт пищевой продукции из Украины с целью предотвращения дестабилизации на аграрных рынках ЕС.

Что известно о требованиях Франции и других стран ЕС по ограничению импорта агропродуктов из Украины

По информации журналистов издания, в настоящее время страны ЕС обсуждают продление беспошлинного экспорта агропродукции из Украины в европейские страны еще на год.

Между тем, в Брюсселе также стремятся удовлетворить требования европейских фермеров, которые многие месяцы проводили протесты против экологических правил ЕС и дешевого импорта агропродукции из Украины.

Министр сельского хозяйства Франции Марк Фено отмечает, что дестабилизация аграрных рынков ЕС из-за беспошлинного экспорта украинских агропродуктов может ослабить общественную поддержку Киева, что противоречит интересам ЕС и Киева.

В Еврокомиссии предлагается продлить беспошлинный ввоз украинской агропродукции в ЕС до июня 2025 года с ограничениями для мяса птицы, яиц и сахара.

Отмечается, что при превышении импортом среднего уровня аналогичных показателей 2022 и 2023 годов произойдет автоматическое введение тарифов.

Также в список добавили овес, кукурузу, крупы и мед.

Какие ограничения на импорт агропродукции из Украины предлагает Франция

Министр сельского хозяйства Франции отметил, что пшеницу также следует включить, и настаивал на том, что "тормозной порог" должен быть средним показателем за 2021-2023 годы.

Это будет включать год перед полномасштабным вторжением России, когда украинский экспорт в ЕС ограничен тарифами и квотами.

Министр сельского хозяйства Бельгии Дэвид Кларинваль, полгода председательствующий в ЕС, отметил, что ожидает, что решение будет найдено в ближайшие дни, не уточняя, что данное решение за собой предполагает.

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