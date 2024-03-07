Туск назвал неприемлемыми требования о полной блокаде границы для агропродукции из Украины

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что требования польских протестующих относительно полной блокады границы с Украиной или полного отказа от Европейского зеленого курса неприемлемы.
Туск о требованиях полной блокады границы для агропродукции из Украины
Дональд Туск подчеркнул, что требования типа "Долой Зеленый курс" или "Блокуй Украину" для него "неприемлемы".
Он отметил, что заботится "не о символических действиях", а о том, чтобы "Польша добилась изменений в европейской политике там, где это необходимо для того, чтобы польский фермер чувствовал себя защищенным".
По его словам, "если кто-то хочет протестовать, он имеет право это делать, но при этом не нарушать правила".
В то же время, Туск призвал польского еврокомиссара по сельскому хозяйству Януша Войцеховского "ничего не испортить" в завершающей фазе переговоров Польши с Еврокомиссией.
Он также проинформировал, что в четверг следует в Бухарест, где проходит встреча лидеров европейских христианских демократов и руководства ЕС. Он сообщил, что будет говорить о необходимости изменений, защищающих европейский и польский рынок, а также польских производителей от неконтролируемого наплыва товаров извне.
Почему протестуют польские фермеры
Польские фермеры 9 февраля приступили к блокированию дорог в Польше и пунктам пропуска на польско-украинской границе.
Фермеры блокируют движение по шести направлениям — это пункты пропуска «Ягодин», «Устилуг», «Угринов», «Рава-Русская», «Шегини» и «Краковец».
Аграрии протестуют из-за якобы наплыва украинских товаров, а также против Зеленого соглашения ЕС, которое предусматривает выход на климатическую нейтральность до 2050 года.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-