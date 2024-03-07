Туск назвал неприемлемыми требования о полной блокаде границы для агропродукции из Украины
Категория
Мир
Дата публикации

Туск назвал неприемлемыми требования о полной блокаде границы для агропродукции из Украины

Туск
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Источник:  TVN24

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что требования польских протестующих относительно полной блокады границы с Украиной или полного отказа от Европейского зеленого курса неприемлемы.

Туск о требованиях полной блокады границы для агропродукции из Украины

Дональд Туск подчеркнул, что требования типа "Долой Зеленый курс" или "Блокуй Украину" для него "неприемлемы".

Я хочу поговорить о том, как эффективно изменить положение Зеленого соглашения, чтобы польские фермеры не чувствовали себя ущемленными этими положениями, и как регулировать торговлю с Украиной, чтобы эффективно оградить польских производителей от неравной конкуренции.

Дональд Туск

Дональд Туск

Премьер-министр Польши

Он отметил, что заботится "не о символических действиях", а о том, чтобы "Польша добилась изменений в европейской политике там, где это необходимо для того, чтобы польский фермер чувствовал себя защищенным".

По его словам, "если кто-то хочет протестовать, он имеет право это делать, но при этом не нарушать правила".

В то же время, Туск призвал польского еврокомиссара по сельскому хозяйству Януша Войцеховского "ничего не испортить" в завершающей фазе переговоров Польши с Еврокомиссией.

Я нахожусь в постоянном контакте с Брюсселем, я бы очень хотел, чтобы никто не уничтожил эту работу, потому что мы близки к финишу, — сказал Туск.

Он также проинформировал, что в четверг следует в Бухарест, где проходит встреча лидеров европейских христианских демократов и руководства ЕС. Он сообщил, что будет говорить о необходимости изменений, защищающих европейский и польский рынок, а также польских производителей от неконтролируемого наплыва товаров извне.

Под изменениями понимается необходимость возвращения к принципам, которые существовали в торговых отношениях с Украиной и другими третьими странами до войны. Мы очень хотим помогать Украине, но должны одновременно защищать европейский и польский аграрный рынок и заботиться об этом вне зависимости от протестов фермеров, — заявил Туск.

Почему протестуют польские фермеры

Польские фермеры 9 февраля приступили к блокированию дорог в Польше и пунктам пропуска на польско-украинской границе.

Фермеры блокируют движение по шести направлениям — это пункты пропуска «Ягодин», «Устилуг», «Угринов», «Рава-Русская», «Шегини» и «Краковец».

Аграрии протестуют из-за якобы наплыва украинских товаров, а также против Зеленого соглашения ЕС, которое предусматривает выход на климатическую нейтральность до 2050 года.

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