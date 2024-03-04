Украина из-за блокады границы польскими фермерами недополучила около 8 млрд грн

Украинский бизнес потерял более 1,5 млрд евро из-за блокирования границ польскими протестующими, а 8 млрд грн таможенных платежей не попали в бюджет страны.

Украинская экономика получила большой ущерб от забастовки польских фермеров

Простаивание одних суток на границе для перевозчика достигает более 200 евро.

Об этом сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в Media Center Ukraine.

Это слишком большие средства, и эти средства продолжают прибавляться. Потому что фактически сегодня простаивание одних суток для перевозчика достигает более 200 евро. Это только простоя, не говоря об потерянных контрактах, упущенной возможности вовремя реализовать свою продукцию, возможных применения к бизнесу пени вследствие несвоевременной поставки продукции — все это сегодня ложится на плечи украинских товаропроизводителей, переработчиков, логистических компаний. Денис Марчук Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета

Что известно о забастовке на украинско-польской границе

7 февраля польские фермеры передали официальное сообщение о возобновлении стачек на границе с Украиной. Блокировка пункта пропуска "Дорогуск — Ягодин" началась 9 февраля. Акция протеста согласована местными властями до 9 марта.

Ранее польский профсоюз фермеров "Солидарность" анонсировал объявление общей забастовки по всей стране 9 февраля. Тогда отмечалось, что он начнется с блокады всех пунктов пропуска на границе с Украиной, а также блокировки дорог и автомагистралей в отдельных воеводствах.

Причина возобновления протестов проста: по словам одного из организаторов акции, Романа Кондрува, это то, что со времени предыдущих акций власти ничего не сделали с проблемами технического зерна из Украины.

12 февраля на украинско-польской границе, вблизи пункта пропуска "Ягодин — Дорогуск" поляки высыпали зерно из украинских фур прямо на землю.

С 20 февраля обещали в месяц заблокировать все пограничные переходы с Украиной. Украинские перевозчики провели свою мирную акцию протеста в ответ на действия польских фермеров.

В Государственной пограничной службе Украины заявили, что не получали с польской стороны информацию о полном блокировании границы. Украинские перевозчики в ответ на блокировку поляков готовят акцию на трех пунктах пропуска.

20 февраля польские фермеры на границе с Украиной перекрыли железную дорогу и высыпали зерно из грузового вагона. Впоследствии оказалось, что оно направлялось в Германию.

Вечером 20 февраля польские протестующие ослабили ограничение движения у границы с Украиной на двух пунктах пропуска, в том числе через Гребенное — Рава-Русская, начали пропускать легковушки.

Генконсулка Польши во Львове осудила блокаду границы и извинилась перед Украиной, а премьер-министр Денис Шмыгаль впоследствии заявил, что Украина и Польша "готовы к разумным компромиссам" по переговорам о ситуации на границе.

Польские протестующие временно остановили блокировку пункта пропуска "Устилуг — Зосин" после того, как накануне заблокировали его.