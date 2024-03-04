Україна через блокаду кордону польськими фермерами недоотримала близько 8 млрд грн

Український бізнес втратив понад 1,5 млрд євро через блокування кордонів польськими протестувальниками, а 8 млрд грн митних платежів не потрапили до бюджету країни.

Українська економіка отримала великі збитки від страйку польських фермерів

Простоювання однієї доби на кордоні для перевізника сягає понад 200 євро.

Про це повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в Media Center Ukraine.

Це надто великі кошти, і ці кошти продовжують додаватися. Тому що фактично сьогодні простоювання однієї доби для перевізника сягає більш як 200 євро. Це тільки простоювання, не кажучи про втрачені контракти, втрачену можливість вчасно реалізувати свою продукцію, можливі застосування до бізнесу пені внаслідок невчасного постачання продукції — все це сьогодні лягає на плечі українських товаровиробників, переробників, логістичних компаній. Денис Марчук Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради

Що відомо про страйк на українсько-польському кордоні

7 лютого польські фермери передали офіційне повідомлення про відновлення страйків на кордоні з Україною. Блокування пункту пропуску "Дорогуськ — Ягодин" розпочалося 9 лютого. Акція протесту погоджена місцевою владою до 9 березня.

Раніше польська профспілка фермерів "Солідарність" анонсувала оголошення загального страйку по всій країні 9 лютого. Тоді зазначали, що він розпочнеться з блокади всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною, а також блокування доріг та автомагістралей в окремих воєводствах.

Причина поновлення протестів проста: за словами одного з організаторів акції, Романа Кондрува, це те, що з часу попередніх акцій влада нічого не зробила з проблемами технічного зерна з України.

12 лютого на українсько-польському кордоні, поблизу пункту пропуску "Ягодин — Дорогуськ" поляки висипали зерно з українських фур просто на землю.

З 20 лютого обіцяли на місяць заблокувати всі прикордонні переходи з Україною. Українські перевізники провели власну мирну акцію протесту у відповідь на дії польських фермерів.

У Державній прикордонній службі України заявили, що не отримували з польської сторони інформацію щодо повного блокування кордону. Українські перевізники у відповідь на блокування поляків готують акцію на трьох пунктах пропуску.

20 лютого польські фермери на кордоні з Україною перекрили залізницю та висипали збіжжя з вантажного вагона. Згодом виявилось, що воно прямувало до Німеччини.

Ввечері 20 лютого польські протестувальники послабили обмеження руху біля кордону з Україною на двох пунктах пропуску, зокрема через Гребенне — Рава-Руська, почали пропускати легковики.

Генконсулка Польщі у Львові засудила блокаду кордону і перепросила в України, а прем’єр-міністр Денис Шмигаль згодом заявив, що Україна та Польща "готові до розумних компромісів" щодо переговорів про ситуацію на кордоні.

Польські протестувальники тимчасово зупинили блокування пункту пропуску "Устилуг — Зосин" після того, як напередодні заблокували його.