Страйк польських фермерів. Черга вантажівок на кордоні розтягнулася на 17 км

Понад два тижні вантажівки, що виїжджають із Польщі через польсько-український пункт пропуску в Дорогуську, очікують на проходження прикордонного контролю, оскільки перед терміналом проходить протест польських аграріїв.

Польські фермери продовжують страйкувати

Зазначається, що протестувальники пропускають лише поодинокі транспортні засоби через пункт пропуску на кордоні.

Про це повідомляє Польське радіо.

У Міській комендатурі поліції міста Холм розповіли про багатокілометрові черги із вантажівок у Дорогуську.

Довжина черги дорівнює приблизно 17 км до населеного пункту Серебрище. Очікує орієнтовно 650 транспортних засобів. Час очікування на митний огляд — приблизно 371 година, — сказала представниця поліції Анджеліка Гломб-Куниш. Поширити

За її словами, протестувальники не пропускають через кордон вантажівки, але автомобілі з гуманітарною, військовою допомогою, а також із ліками та тваринами проходять через пункт пропуску в Дорогуську «без перебоїв».

Протести польських аграріїв тривають і перед іншими прикордонними переходами в Люблінському воєводстві. Так, у Гребенному очікування вантажівок у черзі становить 80 годин. Водночас станом на ранок понеділка у 15-кілометровій черзі до села Белжець стояли 450 вантажівок.

Яка ситуація на кордоні з Польщею

Як повідомив 3 березня речник прикордонної служби Андрій Демченко, польські протестувальники продовжують блокувати рух вантажівок у шести пунктах пропуску на кордоні з Україною.

Блокування руху для вантажних засобів продовжується польськими фермерами. Це шість напрямків. Станом на ранок сукупно в чергах на всіх цих напрямках на території Польщі в бік України очікують можливості проїзду понад 2400 вантажних транспортних засобів, — зазначив Андрій Демченко.

За його словами, найбільша черга спостерігається у напрямку контрольних пунктів пропуску "Краківець" та "Ягодин", де на останньому КПП пропускають вантажівки лише у напрямку України, а за минулу добу проїхали 70 транспортних засобів.