Забастовка польских фермеров. Очередь грузовиков на границе растянулась на 17 км

Более двух недель грузовики, выезжающие из Польши через польско-украинский пункт пропуска в Дорогуску, ожидают прохождения пограничного контроля, поскольку перед терминалом проходит протест польских аграриев.
Польские фермеры продолжают бастовать
Отмечается, что протестующие пропускают только одиночные транспортные средства через пункт пропуска на границе.
Об этом сообщает Польское радио.
В Городской комендатуре полиции города Холм рассказали о многокилометровых очередях из грузовиков в Дорогуске.
По ее словам, протестующие не пропускают через границу грузовики, но автомобили с гуманитарной, военной помощью, а также с лекарствами и животными проходят через пункт пропуска в Дорогуску "без перебоев".
Протесты польских аграриев продолжаются и перед другими пограничными переходами в Люблинском воеводстве. Так, в Гребенном ожидание грузовиков в очереди составляет 80 часов. В то же время по состоянию на утро понедельника в 15-километровой очереди в село Белжец стояли 450 грузовиков.
Какая ситуация на границе с Польшей
Как сообщил 3 марта представитель пограничной службы Андрей Демченко, польские протестующие продолжают блокировать движение грузовиков в шести пунктах пропуска на границе с Украиной.
Блокировка движения для грузовых средств продолжается польскими фермерами. Это шесть направлений. По состоянию на утро совокупно в очередях по всем этим направлениям на территории Польши в сторону Украины ожидают возможности проезда более 2400 грузовых транспортных средств, — отметил Андрей Демченко.
По его словам, самая большая очередь наблюдается в направлении контрольных пунктов пропуска "Краковец" и "Ягодин", где на последнем КПП пропускают грузовики только в направлении Украины, а за минувшие сутки проехали 70 транспортных средств.
Напомню о том, что "Ягодин" - это крупнейшее инфраструктурное направление, где может пересекать границу 1200-1400 грузовиков в обоих направлениях. Сейчас пропускаются только грузовые средства, которые следуют в Украину... Ни один грузовик не пересекает границу в сторону Польши, поскольку их не пропускают, — добавил Демченко.
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