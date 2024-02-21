Забастовка польских фермеров. Когда пройдут официальные переговоры с протестующими
Категория
Мир
Дата публикации

Забастовка польских фермеров. Когда пройдут официальные переговоры с протестующими

Забастовка
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Источник:  Polskie Radio 24

В настоящее время министерство сельского хозяйства Польши собирает требования забастовщиков. Скорее всего, официальные переговоры начнутся в понедельник – за день до запланированной массовой акции протеста фермеров в Варшаве.

Польские власти готовы начать переговоры с фермерами

Заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак сообщил, что официальные переговоры с протестующими на границе с Украиной фермерами начнутся в понедельник, 26 февраля.

Об этом он сказал в комментарии Polskie Radio 24 .

Чиновник добавил, что сейчас прорабатываются детали.

По словам Колодзейчака, если эти переговоры состоятся, это будут такие переговоры, которые не проводились в Польше на тему сельского хозяйства в течение 30 лет.

Заместитель министра сельского хозяйства и развития села подчеркнул, что цель министерства — достичь согласия с фермерами.

Создание определенной дорожной карты, временных рамок для решения дальнейших проблем, потому что это не политическая акция, это стратегическая акция, которая должна привести к тому, что через два месяца таких проблем не будет.

Михал Колодейчак

Михал Колодейчак

Заместитель министра сельского хозяйства Польши

Замминистра добавил, что фермеры определят своих представителей для участия в переговорах с правительством. Он заявил, что это точно не будут профсоюзные деятели, преследующие сегодня цели политической партии.

Колодзейчак сказал, что до конца недели он уведомит, где состоятся эти переговоры. Он добавил, что в среду, 21 февраля, будет обсуждать этот вопрос с министром культуры, чтобы, как он заявил, "место проведения переговоров имело надлежащий статус для решения этих вопросов".

Отмечается, что министерство собирает требования протестующих. Скорее всего, официальные переговоры начнутся в понедельник за день до запланированной массовой акции протеста фермеров в Варшаве.

Фермеры требуют ограничения импорта украинских товаров в Польшу и отказа от некоторых изменений в сельском хозяйстве, связанных с "Зеленым соглашением", объявленным институтами ЕС.

На уровне ЕС ведутся переговоры по обоим вопросам, но в то же время Министерство сельского хозяйства не исключает введение определенных решений самостоятельно, в том числе ограничения импорта украинских товаров. Какие товары попадут в этот список ограничений и какие еще мероприятия ожидают аграрии, будет обсуждаться на рабочих встречах, — сообщают представители польских властей.

Польские фермеры бастуют на украинской границе

По состоянию на вечер 21 февраля поляки пропускают на границе по несколько грузовых транспортных средств в час в обоих направлениях.

Об этом в эфире телемарафона «Единые новости» сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовых транспортных средств на шести направлениях, как это было и раньше. Это пункты пропуска: "Дорогуск — Ягодин", "Гребенное — Рава-Русская", "Медика — Шегини", "Зосин — Устилуг", "Долгобычев — Угринов", "Корчева — Краковец". В настоящее время они пропускают по несколько грузовых транспортных средств в час по обоим направлениям — въезду из Польши и выезду из Украины.

По его словам, ситуация особенно критична в направлении пунктов пропуска "Шегини" и "Ягодин".

В пункте пропуска «Шегини» за минувшие сутки границу пересекли 45 грузовиков. По направлению пункта пропуска «Ягодин» за минувшие сутки границу пересекло лишь 40 грузовиков, следовавших из Польши в Украину, и ни один грузовик не пересек границу в сторону Польши.

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