Забастовка польских фермеров. Когда пройдут официальные переговоры с протестующими

В настоящее время министерство сельского хозяйства Польши собирает требования забастовщиков. Скорее всего, официальные переговоры начнутся в понедельник – за день до запланированной массовой акции протеста фермеров в Варшаве.
Польские власти готовы начать переговоры с фермерами
Заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак сообщил, что официальные переговоры с протестующими на границе с Украиной фермерами начнутся в понедельник, 26 февраля.
Об этом он сказал в комментарии Polskie Radio 24 .
Чиновник добавил, что сейчас прорабатываются детали.
По словам Колодзейчака, если эти переговоры состоятся, это будут такие переговоры, которые не проводились в Польше на тему сельского хозяйства в течение 30 лет.
Заместитель министра сельского хозяйства и развития села подчеркнул, что цель министерства — достичь согласия с фермерами.
Замминистра добавил, что фермеры определят своих представителей для участия в переговорах с правительством. Он заявил, что это точно не будут профсоюзные деятели, преследующие сегодня цели политической партии.
Колодзейчак сказал, что до конца недели он уведомит, где состоятся эти переговоры. Он добавил, что в среду, 21 февраля, будет обсуждать этот вопрос с министром культуры, чтобы, как он заявил, "место проведения переговоров имело надлежащий статус для решения этих вопросов".
Отмечается, что министерство собирает требования протестующих. Скорее всего, официальные переговоры начнутся в понедельник за день до запланированной массовой акции протеста фермеров в Варшаве.
Фермеры требуют ограничения импорта украинских товаров в Польшу и отказа от некоторых изменений в сельском хозяйстве, связанных с "Зеленым соглашением", объявленным институтами ЕС.
Польские фермеры бастуют на украинской границе
По состоянию на вечер 21 февраля поляки пропускают на границе по несколько грузовых транспортных средств в час в обоих направлениях.
Об этом в эфире телемарафона «Единые новости» сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.
Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовых транспортных средств на шести направлениях, как это было и раньше. Это пункты пропуска: "Дорогуск — Ягодин", "Гребенное — Рава-Русская", "Медика — Шегини", "Зосин — Устилуг", "Долгобычев — Угринов", "Корчева — Краковец". В настоящее время они пропускают по несколько грузовых транспортных средств в час по обоим направлениям — въезду из Польши и выезду из Украины.
По его словам, ситуация особенно критична в направлении пунктов пропуска "Шегини" и "Ягодин".
В пункте пропуска «Шегини» за минувшие сутки границу пересекли 45 грузовиков. По направлению пункта пропуска «Ягодин» за минувшие сутки границу пересекло лишь 40 грузовиков, следовавших из Польши в Украину, и ни один грузовик не пересек границу в сторону Польши.
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