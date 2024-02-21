Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков в шести направлениях

Это пункты пропуска: "Дорогуск – Ягодин", "Гребенное – Рава-Русская", "Медика – Шегини", "Зосин – Устилуг", "Долгобычев – Угринов", "Корчева – Краковец".
Польские фермеры бастуют на украинской границе
По состоянию на вечер 21 февраля поляки пропускают на границе по несколько грузовых транспортных средств в час в обоих направлениях.
Об этом в эфире телемарафона «Единые новости» сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.
По его словам, ситуация особенно критична в направлении пунктов пропуска "Шегини" и "Ягодин".
В очередях на границе с Украиной стоит более 2500 грузовиков
По состоянию на утро 21 февраля из-за блокирования польскими фермерами границы с Украиной в очередях стояло 2500 грузовиков.
Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.
Блокируется движение грузовиков, пропускается по несколько грузовиков в час в обоих направлениях по всем пунктам пропуска, где происходит блокировка. Вообще не пропускают едущие из Украины грузовики через Ягодин и Шегини. В очередях на утро на территории Польши — 2500 грузовиков.
Он добавил, что легковушки и автобусы везде едут свободно.
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