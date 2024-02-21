Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков в шести направлениях
Категория
Мир
Дата публикации

Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков в шести направлениях

Граница
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Это пункты пропуска: "Дорогуск – Ягодин", "Гребенное – Рава-Русская", "Медика – Шегини", "Зосин – Устилуг", "Долгобычев – Угринов", "Корчева – Краковец".

Польские фермеры бастуют на украинской границе

По состоянию на вечер 21 февраля поляки пропускают на границе по несколько грузовых транспортных средств в час в обоих направлениях.

Об этом в эфире телемарафона «Единые новости» сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовых транспортных средств на шести направлениях, как это было и раньше. Это пункты пропуска: "Дорогуск — Ягодин", "Гребенное — Рава-Русская", "Медика — Шегини", "Зосин — Устилуг", "Долгобычев — Угринов", "Корчева — Краковец". В настоящее время они пропускают по несколько грузовых транспортных средств в час в обоих направлениях — въезде из Польши и выезде из Украины.

Андрей Демченко

Андрей Демченко

Спикер Госпогранслужбы

По его словам, ситуация особенно критична в направлении пунктов пропуска "Шегини" и "Ягодин".

В пункте пропуска «Шегини» за минувшие сутки границу пересекло 45 грузовиков. По направлению пункта пропуска «Ягодин» за минувшие сутки границу пересекло лишь 40 грузовиков, следовавших из Польши в Украину, и ни один грузовик не пересек границу в сторону Польши.

В очередях на границе с Украиной стоит более 2500 грузовиков

По состоянию на утро 21 февраля из-за блокирования польскими фермерами границы с Украиной в очередях стояло 2500 грузовиков.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Блокируется движение грузовиков, пропускается по несколько грузовиков в час в обоих направлениях по всем пунктам пропуска, где происходит блокировка. Вообще не пропускают едущие из Украины грузовики через Ягодин и Шегини. В очередях на утро на территории Польши — 2500 грузовиков.

Он добавил, что легковушки и автобусы везде едут свободно.

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