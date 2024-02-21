Польські фермери продовжують блокувати рух вантажівок на шести напрямках
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Польські фермери продовжують блокувати рух вантажівок на шести напрямках

Кордон
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Це пункти пропуску: «Дорогуськ — Ягодин», «Гребенне — Рава-Руська», «Медика — Шегині», «Зосин — Устилуг», «Долгобичув — Угринів», «Корчова — Краківець».

Польські фермери страйкують на українському кордоні

Станом на вечір 21 лютого поляки пропускають на кордоні по кілька вантажних транспортних засобів за годину в обох напрямках.

Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Польські фермери продовжують блокувати рух для вантажних транспортних засобів на шести напрямках, як це було і раніше. Це пункти пропуску: «Дорогуськ — Ягодин», «Гребенне — Рава-Руська», «Медика — Шегині», «Зосин — Устилуг», «Долгобичув — Угринів», «Корчова — Краківець». Наразі вони пропускають по кілька вантажних транспортних засобів за годину в обох напрямках — в'їзду з Польщі і виїзду з України.

Андрій Демченко

Андрій Демченко

Речник Держприкордонслужби

За його словами, ситуація особливо критична у напрямку пунктів пропуску «Шегині» та «Ягодин».

У пункті пропуску «Шегині» за минулу добу кордон перетнуло 45 вантажівок. По напрямку пункту пропуску «Ягодин» за минулу добу кордон перетнуло лише 40 вантажівок, які слідували з Польщі в Україну, і жодна вантажівка не перетнула кордон у бік Польщі.

У чергах на кордоні з Україною стоїть понад 2500 вантажівок

Станом на ранок 21 лютого через блокування польськими фермерами кордону з Україною в чергах стояло 2500 вантажівок.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Блокується рух вантажівок, пропускається по кілька вантажівок на годину в обох напрямках на всіх пунктах пропуску, де відбувається блокування. Взагалі не пропускають вантажівки, які їдуть з України, через Ягодин і Шегині. В чергах станом на ранок на території Польщі — 2500 вантажівок.

Він додав, що легковики та автобуси скрізь їдуть вільно.

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