Польські фермери продовжують блокувати рух вантажівок на шести напрямках

Польські фермери страйкують на українському кордоні

Станом на вечір 21 лютого поляки пропускають на кордоні по кілька вантажних транспортних засобів за годину в обох напрямках.

Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Польські фермери продовжують блокувати рух для вантажних транспортних засобів на шести напрямках, як це було і раніше. Це пункти пропуску: «Дорогуськ — Ягодин», «Гребенне — Рава-Руська», «Медика — Шегині», «Зосин — Устилуг», «Долгобичув — Угринів», «Корчова — Краківець». Наразі вони пропускають по кілька вантажних транспортних засобів за годину в обох напрямках — в'їзду з Польщі і виїзду з України. Андрій Демченко Речник Держприкордонслужби

За його словами, ситуація особливо критична у напрямку пунктів пропуску «Шегині» та «Ягодин».

У пункті пропуску «Шегині» за минулу добу кордон перетнуло 45 вантажівок. По напрямку пункту пропуску «Ягодин» за минулу добу кордон перетнуло лише 40 вантажівок, які слідували з Польщі в Україну, і жодна вантажівка не перетнула кордон у бік Польщі. Поширити

У чергах на кордоні з Україною стоїть понад 2500 вантажівок

Станом на ранок 21 лютого через блокування польськими фермерами кордону з Україною в чергах стояло 2500 вантажівок.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Блокується рух вантажівок, пропускається по кілька вантажівок на годину в обох напрямках на всіх пунктах пропуску, де відбувається блокування. Взагалі не пропускають вантажівки, які їдуть з України, через Ягодин і Шегині. В чергах станом на ранок на території Польщі — 2500 вантажівок.

Він додав, що легковики та автобуси скрізь їдуть вільно.