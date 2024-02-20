Польські фермери частково послабили обмеження руху на кордоні з Україною

Польські протестувальники зняли обмеження руху легкових автомобілів та автобусів на пункті пропуску "Гребенне – Рава-Руська".
Польські фермери пішли на поступки на одному з ПП на кордоні з Україною
За інформацією ДПСУ, після 17:00 відновився рух легкових автомобілів та автобусів через пункт пропуску "Гребенне – Рава-Руська".
Про це повідомляє Держприкордонслужба у Facebook.
Протестувальники також висловили готовність щогодини пропускати по одній вантажівці в обох напрямках.
До того ж польські страйкарі готові пропускати незначну кількість транспорту через пункт пропуску "Зосін-Устилуг".
Зокрема, вони планують кожні 30 хвилин пропускати по п'ять легкових автомобілів в обох напрямках, щогодини по одній вантажівці на в'їзд до Польщі й по три вантажівки на в’їзд в Україну.
Автобуси в обох напрямках будуть пропускати у звичайному режимі.
Поляки заявили про намір продовжити блокаду кордону
Польські фермери, які блокують рух поблизу пунктів пропуску з Україною, заявили про плани продовжити протест до квітня.
Про це заявив лідер організації аграріїв "Підкарпатське ошукане село", яка блокує пункт пропуску "Медика-Шегині" Роман Кондрув.
Ми загострюємо акцію протесту. Сьогодні я збираюся подати (документи — ред.) на продовження протесту на наступний місяць (протесту — ред.), він триватиме до квітня. Ми будемо це робити на ротаційній основі: фермери частково працюватимуть у полі, а частково будуть стояти на кордоні, — сказав Кондрув.
Організатор акції наголосив, що чинний уряд не виконав своїх зобов’язань перед фермерами.
Також він додав, що якщо протест аграріїв не принесе результату, а українська сторона блокуватиме кордон зі свого боку, то фермери можуть почати не пропускати пасажирські автобуси з України.
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