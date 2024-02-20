Польські фермери частково послабили обмеження руху на кордоні з Україною
Категорія
Світ
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Польські фермери частково послабили обмеження руху на кордоні з Україною

Держприкордонслужба України
Страйк

Польські протестувальники зняли обмеження руху легкових автомобілів та автобусів на пункті пропуску "Гребенне – Рава-Руська".

Польські фермери пішли на поступки на одному з ПП на кордоні з Україною

За інформацією ДПСУ, після 17:00 відновився рух легкових автомобілів та автобусів через пункт пропуску "Гребенне – Рава-Руська".

Про це повідомляє Держприкордонслужба у Facebook.

Протестувальники також висловили готовність щогодини пропускати по одній вантажівці в обох напрямках.

До того ж польські страйкарі готові пропускати незначну кількість транспорту через пункт пропуску "Зосін-Устилуг".

Зокрема, вони планують кожні 30 хвилин пропускати по п'ять легкових автомобілів в обох напрямках, щогодини по одній вантажівці на в'їзд до Польщі й по три вантажівки на в’їзд в Україну.

Автобуси в обох напрямках будуть пропускати у звичайному режимі.

Поляки заявили про намір продовжити блокаду кордону

Польські фермери, які блокують рух поблизу пунктів пропуску з Україною, заявили про плани продовжити протест до квітня.

Про це заявив лідер організації аграріїв "Підкарпатське ошукане село", яка блокує пункт пропуску "Медика-Шегині" Роман Кондрув.

Ми загострюємо акцію протесту. Сьогодні я збираюся подати (документи — ред.) на продовження протесту на наступний місяць (протесту — ред.), він триватиме до квітня. Ми будемо це робити на ротаційній основі: фермери частково працюватимуть у полі, а частково будуть стояти на кордоні, — сказав Кондрув.

Організатор акції наголосив, що чинний уряд не виконав своїх зобов’язань перед фермерами.

Також він додав, що  якщо протест аграріїв не принесе результату, а українська сторона блокуватиме кордон зі свого боку, то фермери можуть почати не пропускати пасажирські автобуси з України.

Якщо ми вирішимо не впускати також автобуси, то буде дуже погано. Але, можливо, тоді наша влада нарешті шукатиме змістовні рішення, — заявив Кондрув.

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