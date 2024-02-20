Польские фермеры частично ослабили ограничение движения на границе с Украиной
Категория
Мир
Дата публикации

Польские фермеры частично ослабили ограничение движения на границе с Украиной

Госпогранслужба Украины
Блокада на границе
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Польские протестующие сняли ограничение движения легковых автомобилей и автобусов на пункте пропуска "Гребенное – Рава-Русская".

Польские фермеры пошли на уступки на одном из ПП на границе с Украиной

По информации ГПСУ, после 17:00 возобновилось движение легковых автомобилей и автобусов через пункт пропуска "Гребенное – Рава-Русская".

Об этом сообщает Госпогранслужба в Facebook.

Протестующие также выразили готовность ежечасно пропускать по одному грузовику в обоих направлениях.

К тому же польские забастовщики готовы пропускать незначительное количество транспорта через пункт пропуска "Зосин-Устилуг".

В частности, они планируют каждые 30 минут пропускать по пять легковых автомобилей в обоих направлениях, каждый час по одному грузовику на въезд в Польшу и по три грузовика на въезд в Украину.

Автобусы в обоих направлениях будут пропускаться в обычном режиме.

Поляки заявили о намерении продлить блокаду границы

Польские фермеры, блокирующие движение вблизи пунктов пропуска с Украиной, заявили о планах продлить протест до апреля.

Об этом заявил лидер организации аграриев "Подкарпатское обманутое село", блокирующее пункт пропуска "Медика-Шегини" Роман Кондрув.

Мы обостряем акцию протеста. Сегодня я собираюсь подать (документы – ред.) на продолжение протеста на следующий месяц (протеста – ред.), он продлится до апреля. Мы будем это делать на ротационной основе: фермеры будут частично работать в поле, а частично будут стоять на границе, — сказал Кондрув.

Организатор акции подчеркнул, что действующее правительство не выполнило свои обязательства перед фермерами.

Также он добавил, что если протест аграриев не принесет результата, а украинская сторона будет блокировать границу со своей стороны, фермеры могут начать не пропускать пассажирские автобусы из Украины.

Если мы решим не впускать автобусы, то будет очень плохо. Но, возможно, тогда наша власть, наконец, будет искать содержательные решения, — заявил Кондрув.

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