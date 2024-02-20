Польские фермеры частично ослабили ограничение движения на границе с Украиной

Польские фермеры пошли на уступки на одном из ПП на границе с Украиной

По информации ГПСУ, после 17:00 возобновилось движение легковых автомобилей и автобусов через пункт пропуска "Гребенное – Рава-Русская".

Об этом сообщает Госпогранслужба в Facebook.

Протестующие также выразили готовность ежечасно пропускать по одному грузовику в обоих направлениях.

К тому же польские забастовщики готовы пропускать незначительное количество транспорта через пункт пропуска "Зосин-Устилуг".

В частности, они планируют каждые 30 минут пропускать по пять легковых автомобилей в обоих направлениях, каждый час по одному грузовику на въезд в Польшу и по три грузовика на въезд в Украину.

Автобусы в обоих направлениях будут пропускаться в обычном режиме.

Поляки заявили о намерении продлить блокаду границы

Польские фермеры, блокирующие движение вблизи пунктов пропуска с Украиной, заявили о планах продлить протест до апреля.

Об этом заявил лидер организации аграриев "Подкарпатское обманутое село", блокирующее пункт пропуска "Медика-Шегини" Роман Кондрув.

Мы обостряем акцию протеста. Сегодня я собираюсь подать (документы – ред.) на продолжение протеста на следующий месяц (протеста – ред.), он продлится до апреля. Мы будем это делать на ротационной основе: фермеры будут частично работать в поле, а частично будут стоять на границе, — сказал Кондрув.

Организатор акции подчеркнул, что действующее правительство не выполнило свои обязательства перед фермерами.

Также он добавил, что если протест аграриев не принесет результата, а украинская сторона будет блокировать границу со своей стороны, фермеры могут начать не пропускать пассажирские автобусы из Украины.