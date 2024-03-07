Туск назвав неприйнятними вимоги про повну блокаду кордону для агропродукції з України

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що вимоги польських протестувальників щодо повної блокади кордону з Україною чи повної відмови від Європейського зеленого курсу є неприйнятними.
Туск про вимоги щодо повної блокади кордону для агропродукції з України
Дональд Туск підкреслив, що вимоги на кшталт "Геть Зелений курс" або "Блокуй Україну" для нього "неприйнятні".
Він зазначив, що дбає “не про символічні дії”, а про те, щоб “Польща домоглася змін у європейській політиці там, де це необхідно для того, щоб польський фермер почувався захищеним”.
За його словами, “якщо хтось хоче протестувати, він має право це робити, але при цьому не порушувати правил”.
Водночас Туск закликав польського єврокомісара з сільського господарства Януша Войцеховского “нічого не зіпсувати” у завершальній фазі переговорів Польщі з Єврокомісією.
Він також поінформував, що у четвер прямує до Бухареста, де відбувається зустріч лідерів європейських християнських демократів і керівництва ЄС. Він повідомив, що говоритиме про необхідність змін, які захищатимуть європейський і польський ринок, а також польських виробників від неконтрольованого напливу товарів із зовні.
Чому протестують польські фермери
Польські фермери 9 лютого розпочали блокування доріг у Польщі та пунктів пропуску на польсько-українському кордоні.
Фермери блокують рух на шести напрямках — це пункти пропуску «Ягодин», «Устилуг», «Угринів», «Рава-Руська», «Шегині» та «Краківець».
Аграрії протестують через нібито наплив українських товарів, а також проти Зеленої угоди ЄС, який передбачає вихід на кліматичну нейтральність до 2050 року.
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