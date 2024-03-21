Франція планує інвестувати у виробництво зброї на території України
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Франція планує інвестувати у виробництво зброї на території України

Завод
Джерело:  РБК Україна

Франція збільшила свої витрати на оборону. Частина цих коштів буде інвестована у виробництво озброєння на території України.

Франція допоможе Україні виробляти озброєння

Франція готова до спільних проєктів з виробництва зброї на території України.

Про це заявив повноважний посол Французької Республіки в Україні Ґаель Весьєр під час виступу на Київському безпековому форумі.

За його словами, витрати Франції на оборону наразі перевищили 2% від ВВП. Він також вважає, що інвестиції потрібні й для того, щоб виробляти в Україні те, що потрібно українським Збройним силам.

Ми говоримо: якщо ми можемо почати таке виробництво в Україні, слід це робити.

Ґаель Весьєр

Ґаель Весьєр

Посол Франції в Україні

Він також закликав партнерів підтримувати Україну для досягнення перемоги.

Уявімо на секунду, якщо Росія переможе. Це означає, що Росія може знищити сусіда і міжнародна спільнота нічого не можеш зробити у відповідь. Це означає, що багато країн скажуть: нам тепер потрібно приєднатися до ядерного клубу, тому що наша безпека під загрозою. Це буде більш ризикована і нестабільна ситуація, ніж сьогодні.

Виробництво зброї в Україні

Як заявляв раніше президент Володимир Зеленський, Україна повинна стати настільки сильною та ефективною, аби Росія знала що на кожен її удар буде відповідь, а для цього необхідно посилити виробництво вітчизняної зброї.

Україна, зокрема, вже виробляє власне далекобійне озброєння. Наприклад, спеціалістам вдалося розробити нову версію ракет "Нептун". А нещодавно стало відомо про початок серійного виробництва дронів, які є своєрідним аналогом іранських "Шахедів".

За словами міністра з питань стратегічної промисловості Олександра Камишіна, Україна значно збільшила виробництво боєприпасів. Наприклад, мін у 42 рази, артснарядів майже в 3 рази.

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