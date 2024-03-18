Представники МЗС Франції зазначили, що їхня країна не визнає результати так званих “виборів президента” у Росії через численні порушення міжнародного права і принципів чесних виборів.
Що відомо про відмову Франції визнавати результати виборів в РФ
У зовнішньополітичному відомстві Франції також додали, що ув’язнений Кремлем опозиційний політик Олексій Навальний помер напередодні проведення виборів через погіршення кремлівським режимом умов його ув’язнення.
При цьому кандидати, які виступали проти розв’язаної Росією злочинної війни в Україні, не були допущені до участі у виборах.
Зазначається, що Росія не допустила на вибори незалежних спостерігачів від ОБСЄ.
Кричущим порушенням міжнародного права також стало проведення російських виборів на окупованих територіях України, Грузії та Молдови.
Що відомо про реакцію інших країн
В МЗС Грузії засудили проведення Росією так званих “виборів” президента на окупованих територіях у Абхазії та південній Осетії.
В МЗС країни зазначили, що проведення виборів на окупованих територіях є незаконним.
У відомстві підкреслили, що так звані “вибори” провидились в умовах, коли населення, вигнане з окупованих територій внаслідок етнічної чистки, досі не має змоги повернутися до своїх домівок.
У Грузії виборчі дільниці для росіян не відкривали, бажаючі проголосувати їздили у Єреван (Вірменія).
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