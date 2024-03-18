Представники МЗС Франції зазначили, що їхня країна не визнає результати так званих “виборів президента” у Росії через численні порушення міжнародного права і принципів чесних виборів.

Що відомо про відмову Франції визнавати результати виборів в РФ

Виборчий процес у Росії проходив на тлі посилення тиску на громадянське суспільство та будь-які форми опозиції режиму, дедалі більшого обмеження свободи слова та заборони діяльності незалежних ЗМІ, — зазначається у заяві МЗС Франції. Поширити

У зовнішньополітичному відомстві Франції також додали, що ув’язнений Кремлем опозиційний політик Олексій Навальний помер напередодні проведення виборів через погіршення кремлівським режимом умов його ув’язнення.

При цьому кандидати, які виступали проти розв’язаної Росією злочинної війни в Україні, не були допущені до участі у виборах.

Міжнародні стандарти щодо рівного доступу кандидатів до ЗМІ під час кампанії не дотримані. Знову умови для вільних, плюралістичних і демократичних виборів не були виконані, — підкреслюють представники МЗС Франції. Поширити

Зазначається, що Росія не допустила на вибори незалежних спостерігачів від ОБСЄ.

Кричущим порушенням міжнародного права також стало проведення російських виборів на окупованих територіях України, Грузії та Молдови.

Франція не визнає і ніколи не визнає проведення цих так званих "виборів" та їх результати, — зазначається у заяві. Поширити

Що відомо про реакцію інших країн

В МЗС Грузії засудили проведення Росією так званих “виборів” президента на окупованих територіях у Абхазії та південній Осетії.

МЗС Грузії засуджує проведення виборів президента РФ в окупованих регіонах Грузії і незаконне відкриття виборчих дільниць з метою масового залучення місцевого населення. Ця дія є кроком Російської Федерації проти суверенітету та територіальної цілісності Грузії, який грубо порушує основні принципи та норми міжнародного права, а також повністю ігнорує Статут ООН та Гельсінський Заключний акт, — зазначається у заяві відомства. Поширити

В МЗС країни зазначили, що проведення виборів на окупованих територіях є незаконним.

У відомстві підкреслили, що так звані “вибори” провидились в умовах, коли населення, вигнане з окупованих територій внаслідок етнічної чистки, досі не має змоги повернутися до своїх домівок.

МЗС Грузії закликає міжнародне співтовариство дати належну оцінку та відреагувати на подальші незаконні дії Росії в окупованих регіонах, які спрямовані на порушення суверенітету та територіальної цілісності Грузії, — зазначається у заяві. Поширити