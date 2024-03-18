У РФ закінчили рахувати виборчі протоколи. Скільки відсотків намалювали Путіну

Російський Центрвиборчком порахував вже всі протоколи “виборів” президента у РФ. Там вважають, що російський диктатор Володимир Путін набрав 87,28% голосів.
Результати псевдовиборів у Росії
У російському ЦВК підрахували результати псевдовиборів президента. Як і очікувалося, перемогу отримав диктатор Путін з рекордними 87,28% голосів.
У Миколи Харитонова (КПРФ) — 4,31%, у Владислава Даванкова («Нові люди») — 3,85%, у Леоніда Слуцького (ЛДПР) — 3,20%.
Водночас Путін програв “вибори” президента на деяких дільницях у великих європейських містах.
Xлен партії "Нові люди" Владислав Даванков нібито набрав більше половини голосів у Варшаві, Празі та Гаазі (51,01%, 59,89% і 56,88% відповідно). Також він перемогу у Вільнюсі й в Хайфі (39,22% проти 29,74% Путіна, а також 40,82% проти 33,93% Путіна).
Псевдовибори в РФ: що відомо
З 15 по 17 березня в РФ проходили так звані "вибори" президента.
У ГУР передбачали, що на окупованих територіях України Путін поставив завдання "намалювати" явку 75% й 75% підтримки. Втім, ймовірно, його прислужники, щоб вислужитись, можуть "намалювати" 85% та вище.
Так і сталося: за даними російського ЦВК, Путін на псевдовиборах на тимчасово окупованих територіях України набрав більше 90% голосів.
У ЄС засудили "вибори" президента на ТОТ України і підкреслили, що ніколи не визнають їхні результати. Водночас у заяві не вказано, що ЄС не визнає результати виборів безпосередньо на території Росії.
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