В РФ закончили считать избирательные протоколы. Сколько процентов нарисовали Путину
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Политика
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В РФ закончили считать избирательные протоколы. Сколько процентов нарисовали Путину

Владимир Путин
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Источник:  online.ua

Российский Центризбирком посчитал уже все протоколы “выборов” президента в РФ. Там заявляют, что российский диктатор Владимир Путин набрал 87,28% голосов.

Результаты псевдовыборов в России

В российском ЦИКе подсчитали результаты псевдовыборов президента. Как и ожидалось, победу одержал диктатор Путин с рекордными 87,28% голосов.

У Николая Харитонова (КПРФ) — 4,31%, у Владислава Даванкова («Новые люди») — 3,85%, у Леонида Слуцкого (ЛДПР) — 3,20%.

В то же время Путин проиграл выборы президента на некоторых участках в крупных европейских городах.

Xлен партии "Новые люди" Владислав Даванков якобы набрал более половины голосов в Варшаве, Праге и Гааге (51,01%, 59,89% и 56,88% соответственно). Также он победил в Вильнюсе и в Хайфе (39,22% против 29,74% Путина, а также 40,82% против 33,93% Путина).

Псевдовыборы в РФ: что известно

С 15 по 17 марта в РФ проходили так называемые "выборы" президента.

В ГУР предполагали, что на оккупированных территориях Украины Путин поставил задачу "нарисовать" явку 75% и 75% поддержки. Впрочем, вероятно, его прислужники, чтобы выслужиться, могут "нарисовать" 85% и выше.

Так и произошло: по данным российского ЦИК, Путин на псевдовыборах на временно оккупированных территориях Украины набрал более 90% голосов.

В ЕС осудили "выборы" президента на ТОТ Украины и подчеркнули, что никогда не признают их результаты. В то же время, в заявлении не указано, что ЕС не признает результаты выборов непосредственно на территории России.

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