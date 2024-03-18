Путин побеждает на псевдовыборах президента РФ с "рекордным" результатом
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Путин побеждает на псевдовыборах президента РФ с "рекордным" результатом

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Источник:  online.ua

Российский диктатор Владимир Путин "неожиданно" побеждает в выборах президента России с "рекордным" результатом.

Сколько голосов нарисовали Путину на выборах президента РФ

Центральный избирательный комитет России объявил, что обработал 99,75% протоколов. Путин получил более 87 процентов голосов на выборах России.

Согласно предварительным данным российского ЦИК, за Путина проголосовали 87,29% избирателей.

Второе место якобы занимает Николай Харитонов, участвовавший в выборах от КПРФ. У него 4,30% голосов. Следом следует Вячеслав Даванков ("Новые люди"), за которого, по данным ЦИК, проголосовали 3,84%. На последнем месте лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, набравший 3,21%.

В то же время, по данным ЦИК, Путин проиграл, по меньшей мере, на шести участках за рубежом.

Согласно данным, выборы на шести участках выиграл Владислав Даванков, обратило внимание "Агентство". Результаты этих участков выглядят так:

  • Варшава: Даванков (51,01%), Путин (19,78%)

  • Прага: Даванков (59,89%), Путин (15,68%)

  • Гаага: Даванков (56,88), Путин (15,22%)

  • Вильнюс: Даванков (39,22%), Путин (29,74%)

  • Хайфа: Даванков (40,82%), Путин (33,93%)

  • Ереван (Даванков (49,85%), Путин (32,87%))

Что известно о выборах в России

Путин одержал победу на президентских выборах в России 17 марта, укрепив и без того жесткий контроль над властью.

Результат означает, что 71-летний Путин вступит в новый шестилетний срок, обгонит Иосифа Сталина и станет лидером России, находившимся в должности дольше более 200 лет.

Путин набрал 87,8% голосов, что является самым высоким результатом за всю постсоветскую историю России, согласно опросам.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал проведение выборов в России: Никакой легитимности у этой имитации нет. Он считает, что Путин «просто заболел властью и делает все, чтобы править пожизненно, и нет такого зла, которое он не совершит, чтобы продлить личную власть».

Впервые Путина избрали президентом в 2000 году после отставки первого президента России Бориса Ельцина. С этого времени он стал почти неизменным правителем государства. В 2008 году его временно заменил нынешний заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В 2012 году Путин вернул себе пост президента.

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