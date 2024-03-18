Путін перемагає на псевдовиборах президента РФ з "рекордним" результатом
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Путін перемагає на псевдовиборах президента РФ з "рекордним" результатом

путін
Джерело:  online.ua

Російський диктатор Володимир Путін "несподівано" перемагає у виборах президента Росії із "рекордним" результатом.

Скільки голосів намалювали Путіну на виборах президента РФ

Центральний виборчий комітет росії оголосив, що обробив 99,75% протоколів. Путін отримав понад 87% голосів на виборах Росії.

Згідно з попередніми даними російського ЦВК, за Путіна проголосували 87,29% виборців.

Друге місце нібито посідає Микола Харитонов, який брав участь у виборах від КПРФ. У нього 4,30% голосів. Слідом іде В'ячеслав Даванков ("Нові люди"), за якого, за даними ЦВК, проголосували 3,84%. На останньому місці лідер ЛДПР Леонід Слуцький, який набрав 3,21%.

Водночас, за даними ЦВК, Путін програв щонайменше на шести дільницях за кордоном.

Згідно з даними, вибори на шести дільницях виграв Владислав Даванков, звернуло увагу "Агентство". Результати з цих дільниць виглядають так:

  • Варшава: Даванков (51,01%), Путін (19,78%)

  • Прага: Даванков (59,89%), Путін (15,68%)

  • Гаага: Даванков (56,88), Путін (15,22%)

  • Вільнюс: Даванков (39,22%), Путін (29,74%)

  • Хайфа: Даванков (40,82%), Путін (33,93%)

  • Єреван (Даванков (49,85%), Путін (32,87%)

Що відомо про вибори у Росії

Путін здобув перемогу на президентських виборах у Росії 17 березня, зміцнивши і без того жорсткий контроль над владою.

Результат означає, що 71-річний Путін вступить у новий шестирічний термін, обжене Йосипа Сталіна і стане лідером Росії, який перебував на посаді найдовше за більш ніж 200 років.

Путін набрав 87,8% голосів, що є найвищим результатом за всю пострадянську історію Росії, згідно з опитуваннями.

Напередодні президент України Володимир Зеленський прокоментував проведення «виборів» у Росії: «Жодної легітимності у цієї імітації немає». Він вважає, що Путін «просто захворів на владу та робить усе, щоб правити довічно, і немає такого зла, яке він не скоїть, щоб подовжити особисту владу».

Вперше Путіна обрали президентом у 2000 році після відставки першого президента росії Бориса Єльцина. Відтоді він став майже незмінним правителем держави. У 2008 році його тимчасово замінив нинішний заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв. У 2012 Путін повернув собі посаду президента.

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