Никакой легитимности быть не может. Зеленский отреагировал на псевдовыборы президента РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Никакой легитимности быть не может. Зеленский отреагировал на псевдовыборы президента РФ

Офис Президента Украины
Владимир Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что никакой легитимности в "имитации выборов президента России нет и быть не может".

Зеленский прокомментировал псевдовыборы президента РФ

В своем обращении 17 марта Зеленский сказал, что на днях российский диктатор имитирует очередные выборы.

Всем в мире понятно, что этот деятель, как уже часто было в истории, просто заболел властью и делает все, чтобы править пожизненно. Нет такого зла, которое он не совершит, чтобы продлить личную власть. И нет никого в мире, кто был бы застрахован от этого.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Президент поблагодарил каждое государство, лидера, международные организации, которые называют и будут называть эти вещи своими именами.

Все, что Россия делает на оккупированной территории Украины, есть преступление. За все, что сделано российскими убийцами в этой войне и ради путинской пожизненной власти, должно быть справедливое возмездие. Он боится больше всего одного — справедливости. Никакой легитимности в этой имитации выборов нет и быть не может. Этот деятель должен закончить на скамье подсудимых в Гааге — именно это мы должны обеспечить. Все в мире, кто ценит жизнь и порядочность.

Псевдовыборы президента в РФ: что известно

В РФ 15-17 марта проходили так называемые выборы президента.

Центральная избирательная комиссия РФ на вечер 17 марта уже заявила, что Путин уже лидирует на президентских выборах.

Свой голос за него отдали 87,97% избирателей. В стране уже обработали 24,4% голосов.

Псевдовыборы проходили и на оккупированных территориях Украины, где за Путина проголосовало более 90%.

В МИД Украины подчеркнули, что проведение «выборов» президента РФ на временно оккупированных территориях Украины — Крыма и городе Севастополе, частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины — незаконно и не будет иметь никаких правовых последствий.

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