Никакой легитимности быть не может. Зеленский отреагировал на псевдовыборы президента РФ

Все, что Россия делает на оккупированной территории Украины, есть преступление. За все, что сделано российскими убийцами в этой войне и ради путинской пожизненной власти, должно быть справедливое возмездие. Он боится больше всего одного — справедливости. Никакой легитимности в этой имитации выборов нет и быть не может. Этот деятель должен закончить на скамье подсудимых в Гааге — именно это мы должны обеспечить. Все в мире, кто ценит жизнь и порядочность.