Никакой легитимности быть не может. Зеленский отреагировал на псевдовыборы президента РФ

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что никакой легитимности в "имитации выборов президента России нет и быть не может".
Зеленский прокомментировал псевдовыборы президента РФ
В своем обращении 17 марта Зеленский сказал, что на днях российский диктатор имитирует очередные выборы.
Президент поблагодарил каждое государство, лидера, международные организации, которые называют и будут называть эти вещи своими именами.
Псевдовыборы президента в РФ: что известно
В РФ 15-17 марта проходили так называемые выборы президента.
Центральная избирательная комиссия РФ на вечер 17 марта уже заявила, что Путин уже лидирует на президентских выборах.
Свой голос за него отдали 87,97% избирателей. В стране уже обработали 24,4% голосов.
Псевдовыборы проходили и на оккупированных территориях Украины, где за Путина проголосовало более 90%.
В МИД Украины подчеркнули, что проведение «выборов» президента РФ на временно оккупированных территориях Украины — Крыма и городе Севастополе, частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины — незаконно и не будет иметь никаких правовых последствий.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-