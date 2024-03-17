Жодної легітимності бути не може. Зеленський відреагував на псевдовибори президента РФ

Президент України Володимир Зеленський сказав, що жодної легітимності в "імітації виборів президента Росії немає та бути не може".
Зеленський прокоментував псевдовибори президента РФ
У своєму зверненні 17 березня Зеленський сказав, що цими днями російський диктатор імітує чергові вибори.
Президент подякував кожній державі, лідеру, міжнародним організаціям, які називають і називатимуть ці речі своїми іменами.
Псевдовибори президента у РФ: що відомо
У РФ 15-17 березня проходили так звані “вибори“ президента.
Центральна виборча комісія РФ станом на вечір 17 березня вже заявила, що Путін вже лідирує на президентських виборах.
Свій голос за нього віддали 87,97% виборців. Зазначається, що в країні вже обробили 24,4% голосів.
Псевдовибори проходили і на окупованих територіях України, де за Путіна “проголосувало” більше 90%.
У МЗС України наголосило, що проведення «виборів» президента РФ на тимчасово окупованих територіях України – Криму та місті Севастополі, частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України – є незаконним та не матиме жодних правових наслідків.
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