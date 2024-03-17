Жодної легітимності бути не може. Зеленський відреагував на псевдовибори президента РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Жодної легітимності бути не може. Зеленський відреагував на псевдовибори президента РФ

Офіс Президента України
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський сказав, що жодної легітимності в "імітації виборів президента Росії немає та бути не може".

Зеленський прокоментував псевдовибори президента РФ

У своєму зверненні 17 березня Зеленський сказав, що цими днями російський диктатор імітує чергові вибори.

Усім у світі зрозуміло, що цей діяч, як було вже часто в історії, просто захворів на владу та робить усе, щоб правити довічно. Немає такого зла, яке він не скоїть, щоб подовжити особисту владу. І немає нікого у світі, хто був би застрахований від цього.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України 

Президент подякував кожній державі, лідеру, міжнародним організаціям, які називають і називатимуть ці речі своїми іменами.

Усе, що Росія робить на окупованій території України, є злочином. За все, що зроблено російськими вбивцями в цій війні та заради путінської довічної влади, має бути справедлива відплата. Він боїться найбільше тільки одного — справедливості. Жодної легітимності у цієї імітації виборів немає та бути не може. Цей діяч має закінчити на лаві підсудних у Гаазі — саме це ми маємо забезпечити. Усі у світі, хто цінує життя й порядність.

Псевдовибори президента у РФ: що відомо

У РФ 15-17 березня проходили так звані “вибори“ президента.

Центральна виборча комісія РФ станом на вечір 17 березня вже заявила, що Путін вже лідирує на президентських виборах.

Свій голос за нього віддали 87,97% виборців. Зазначається, що в країні вже обробили 24,4% голосів.

Псевдовибори проходили і на окупованих територіях України, де за Путіна “проголосувало” більше 90%.

У МЗС України наголосило, що проведення «виборів» президента РФ на тимчасово окупованих територіях України – Криму та місті Севастополі, частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України – є незаконним та не матиме жодних правових наслідків.

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