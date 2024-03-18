ЕС осудил проведение российских "выборов" на оккупированных территориях Украины

Европейский союз 18 марта заявил, что не признает "выборы президента" РФ на оккупированных территориях Украины.

В ЕС отреагировали на псевдовыборы в России

В ЕС опубликовали заявление от имени высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

В заявлении говорится, что выборы, проведенные Россией 15-17 марта, состоялись в очень ограниченной обстановке, которая также усиливалась незаконной войной России против Украины.

Российские власти продолжают усиливать систематические внутренние репрессии путем подавления оппозиционных политиков, организаций гражданского общества, независимых СМИ и других критических голосов с применением репрессивного законодательства и политически мотивированных тюремных приговоров. Шокирующая смерть оппозиционного политика Алексея Навального накануне выборов является очередным признаком ускорения и систематических репрессий. Жозепп Боррель Высокий представитель ЕС по иностранным делам

В ЕС выразили сожаление по поводу недопущения наблюдателей ОБСЕ на выборы. Там отметили, что это противоречит обязательствам России перед ОБСЕ.

Также Евросоюз осудил незаконное проведение так называемых выборов на временно оккупированных Россией территориях Украины: в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, а также на частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Так называемые выборы на этих территориях являются еще одним явным нарушением Россией международного права, в частности Устава ООН, независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Там повторили, что Европейский Союз не признает и никогда не признает ни проведение этих так называемых выборов на территории Украины, ни их результаты.

Они ничтожны и не могут иметь никаких юридических последствий. Политическое руководство России и причастные к их организации понесут последствия этих незаконных действий, — говорится в заявлении. Поделиться

Псевдовыборы в РФ: что известно

Псевдовыборы в РФ состоялись 15-17 марта.

Центральный избирательный комитет России объявил, что обработал 99,75% протоколов. Путин ожидаемо получил более 87 процентов голосов на выборах России.