ЄС засудив проведення російських "виборів" на окупованих територіях України
Категорія
Політика
Дата публікації

ЄС засудив проведення російських "виборів" на окупованих територіях України

Жозепп Боррель
Джерело:  Євросоюз

Європейський союз 18 березня заявив, що не визнає "вибори президента" РФ на окупованих територіях України.

У ЄС відреагували на псевдовибори в Росії

У ЄС опублікували заяву від імені високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля.

У заяві йдеться, що “вибори, проведені Росією 15-17 березня, відбулися в дуже обмеженій обстановці, яка також посилювалася незаконною війною Росії проти України”.

Російська влада продовжує посилювати систематичні внутрішні репресії шляхом придушення опозиційних політиків, організацій громадянського суспільства, незалежних ЗМІ та інших критичних голосів із застосуванням репресивного законодавства та політично вмотивованих тюремних вироків. Шокуюча смерть опозиційного політика Олексія Навального напередодні виборів є черговою ознакою прискорення та систематичних репресій.

Жозепп Боррель

Жозепп Боррель

Високий представник ЄС із закордонних справ

У ЄС висловили жаль з приводу недопущення спостерігачів ОБСЄ на “вибори“. Там зазначили, що це суперечить зобов’язанням Росії перед ОБСЄ.

Також Євросоюз засудив незаконне проведення так званих «виборів» на тимчасово окупованих Росією територіях України: в Автономній Республіці Крим і місті Севастополь, а також на частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Так звані «вибори» на цих територіях є ще одним явним порушенням Росією міжнародного права, зокрема Статуту ООН, незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

Там повторили, що Європейський Союз не визнає і ніколи не визнає ні проведення цих так званих «виборів» на території України, ні їх результати.

Вони є нікчемними і не можуть мати жодних юридичних наслідків. Політичне керівництво Росії та ті, хто причетний до їх організації, понесуть наслідки цих незаконних дій, — йдеться в заяві.

Псевдовибори в РФ: що відомо

Псевдовибори у РФ відбулися 15-17 березня.

Центральний виборчий комітет росії оголосив, що обробив 99,75% протоколів. Путін очікувано отримав понад 87% голосів на виборах Росії.

Результат означає, що 71-річний Путін розпочне новий шестирічний термін, чим обжене Йосипа Сталіна і стане лідером Росії, який перебував на посаді найдовше, за більш ніж 200 років.

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