ЄС засудив проведення російських "виборів" на окупованих територіях України

Європейський союз 18 березня заявив, що не визнає "вибори президента" РФ на окупованих територіях України.
У ЄС відреагували на псевдовибори в Росії
У ЄС опублікували заяву від імені високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля.
У заяві йдеться, що “вибори, проведені Росією 15-17 березня, відбулися в дуже обмеженій обстановці, яка також посилювалася незаконною війною Росії проти України”.
У ЄС висловили жаль з приводу недопущення спостерігачів ОБСЄ на “вибори“. Там зазначили, що це суперечить зобов’язанням Росії перед ОБСЄ.
Також Євросоюз засудив незаконне проведення так званих «виборів» на тимчасово окупованих Росією територіях України: в Автономній Республіці Крим і місті Севастополь, а також на частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.
Так звані «вибори» на цих територіях є ще одним явним порушенням Росією міжнародного права, зокрема Статуту ООН, незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.
Там повторили, що Європейський Союз не визнає і ніколи не визнає ні проведення цих так званих «виборів» на території України, ні їх результати.
Псевдовибори в РФ: що відомо
Псевдовибори у РФ відбулися 15-17 березня.
Центральний виборчий комітет росії оголосив, що обробив 99,75% протоколів. Путін очікувано отримав понад 87% голосів на виборах Росії.
Результат означає, що 71-річний Путін розпочне новий шестирічний термін, чим обжене Йосипа Сталіна і стане лідером Росії, який перебував на посаді найдовше, за більш ніж 200 років.
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