Франция отказалась признавать результаты так называемых выборов в РФ
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Франция отказалась признавать результаты так называемых выборов в РФ

Протесты против выборов в РФ
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Источник:  МИД Франции

Представители МИД Франции отметили, что их страна не признает результаты так называемых выборов президента в России из-за многочисленных нарушений международного права и принципов честных выборов.

Что известно об отказе Франции признавать результаты выборов в РФ

Избирательный процесс в России проходил на фоне усиления давления на гражданское общество и любых форм оппозиции режима, все большего ограничения свободы слова и запрета деятельности независимых СМИ, — отмечается в заявлении МИД Франции.

Во внешнеполитическом ведомстве Франции также добавили, что заключенный Кремлем оппозиционный политик Алексей Навальный умер накануне проведения выборов из-за ухудшения кремлевским режимом условий его заключения.

При этом кандидаты, выступавшие против развязанной Россией преступной войны в Украине, не были допущены к участию в выборах.

Международные стандарты относительно равного доступа кандидатов в СМИ во время кампании не соблюдены. Снова условия для свободных, плюралистических и демократических выборов не были выполнены, — подчеркивают представители МИД Франции.

Россия не допустила на выборы независимых наблюдателей от ОБСЕ.

Вопиющим нарушением международного права также стало проведение российских выборов на оккупированных территориях Украины, Грузии и Молдовы.

Франция не признает и никогда не признает проведение этих так называемых выборов и их результаты, — отмечается в заявлении.

Что известно о реакции других стран

В МИД Грузии осудили проведение Россией так называемых выборов президента на оккупированных территориях в Абхазии и южной Осетии.

МИД Грузии осуждает проведение выборов президента РФ в оккупированных регионах Грузии и незаконное открытие избирательных участков с целью массового привлечения местного населения. Это действие является шагом Российской Федерации против суверенитета и территориальной целостности Грузии, грубо нарушающего основные принципы и нормы международного права, а также полностью игнорирует Устав ООН и Хельсинкский Заключительный акт, — отмечается в заявлении ведомства.

В МИД страны отметили, что проведение выборов на оккупированных территориях является незаконным.

В ведомстве подчеркнули, что так называемые выборы провиделись в условиях, когда население, изгнанное с оккупированных территорий вследствие этнической чистки, до сих пор не имеет возможности вернуться в свои дома.

МИД Грузии призывает международное сообщество дать надлежащую оценку и отреагировать на дальнейшие незаконные действия России в оккупированных регионах, направленных на нарушение суверенитета и территориальной целостности Грузии, — отмечается в заявлении.

В Грузии избирательные участки для россиян не открывали, желающие проголосовать ездили в Ереван (Армения).

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