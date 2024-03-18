Представители МИД Франции отметили, что их страна не признает результаты так называемых выборов президента в России из-за многочисленных нарушений международного права и принципов честных выборов.
Что известно об отказе Франции признавать результаты выборов в РФ
Во внешнеполитическом ведомстве Франции также добавили, что заключенный Кремлем оппозиционный политик Алексей Навальный умер накануне проведения выборов из-за ухудшения кремлевским режимом условий его заключения.
При этом кандидаты, выступавшие против развязанной Россией преступной войны в Украине, не были допущены к участию в выборах.
Россия не допустила на выборы независимых наблюдателей от ОБСЕ.
Вопиющим нарушением международного права также стало проведение российских выборов на оккупированных территориях Украины, Грузии и Молдовы.
Что известно о реакции других стран
В МИД Грузии осудили проведение Россией так называемых выборов президента на оккупированных территориях в Абхазии и южной Осетии.
В МИД страны отметили, что проведение выборов на оккупированных территориях является незаконным.
В ведомстве подчеркнули, что так называемые выборы провиделись в условиях, когда население, изгнанное с оккупированных территорий вследствие этнической чистки, до сих пор не имеет возможности вернуться в свои дома.
В Грузии избирательные участки для россиян не открывали, желающие проголосовать ездили в Ереван (Армения).
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