Франция планирует инвестировать в производство оружия на территории Украины

Франция увеличила свои расходы по обороне. Часть этих средств будет инвестирована в производство вооружения на территории Украины.

Франция поможет Украине производить вооружение

Франция готова к совместным проектам по производству оружия на территории Украины.

Об этом заявил полномочный посол Французской Республики в Украине Гаэль Весьер во время выступления на Киевском форуме безопасности.

По его словам, расходы Франции на оборону превысили 2% от ВВП. Он также считает, что инвестиции нужны и для того, чтобы производить в Украине то, что нужно украинским вооруженным силам.

Мы говорим: если мы можем начать такое производство в Украине, нужно это делать. Гаэль Весьер Посол Франции в Украине

Он также призвал партнеров поддерживать Украину для достижения победы.

Представим себе на секунду, если Россия победит. Это значит, что Россия может уничтожить соседа и международное сообщество ничего не можешь сделать в ответ. Это значит, что многие страны скажут: нам теперь нужно присоединиться к ядерному клубу, потому что наша безопасность находится под угрозой. Это будет более рискованная и нестабильная ситуация, чем сейчас. Поделиться

Производство оружия в Украине

Как заявлял ранее президент Владимир Зеленский, Украина должна стать столь сильной и эффективной, чтобы Россия знала, что на каждый ее удар будет ответ, а для этого необходимо усилить производство отечественного оружия.

Украина, в частности, уже производит собственное дальнобойное вооружение. К примеру, специалистам удалось разработать новую версию ракет "Нептун". А недавно стало известно о начале серийного производства дронов, являющихся своеобразным аналогом иранских "Шахедов".

По словам министра по стратегической промышленности Александра Камышина, Украина значительно увеличила производство боеприпасов. К примеру, мин в 42 раза, артснарядов почти в 3 раза.