Франция планирует инвестировать в производство оружия на территории Украины

Франция увеличила свои расходы по обороне. Часть этих средств будет инвестирована в производство вооружения на территории Украины.
Франция поможет Украине производить вооружение
Франция готова к совместным проектам по производству оружия на территории Украины.
Об этом заявил полномочный посол Французской Республики в Украине Гаэль Весьер во время выступления на Киевском форуме безопасности.
По его словам, расходы Франции на оборону превысили 2% от ВВП. Он также считает, что инвестиции нужны и для того, чтобы производить в Украине то, что нужно украинским вооруженным силам.
Он также призвал партнеров поддерживать Украину для достижения победы.
Производство оружия в Украине
Как заявлял ранее президент Владимир Зеленский, Украина должна стать столь сильной и эффективной, чтобы Россия знала, что на каждый ее удар будет ответ, а для этого необходимо усилить производство отечественного оружия.
Украина, в частности, уже производит собственное дальнобойное вооружение. К примеру, специалистам удалось разработать новую версию ракет "Нептун". А недавно стало известно о начале серийного производства дронов, являющихся своеобразным аналогом иранских "Шахедов".
По словам министра по стратегической промышленности Александра Камышина, Украина значительно увеличила производство боеприпасов. К примеру, мин в 42 раза, артснарядов почти в 3 раза.
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