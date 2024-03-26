Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню заявил о намерениях его страны передать Украине в ближайшее время 78 САУ Caesar и увеличить поставки боеприпасов.

Что известно о передаче Францией дополнительных САУ Caesar Украине

Лекорня отметил, что Франция, Бельгия и Украина достигли договоренностей по финансированию 155-мм САУ Caesar, которые Париж рассчитывает быстро передать Киеву.

Кроме этого, Франция планирует в течение этого года передать Украине 80 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

Глава Минобороны Франции подчеркнул, что с начала развязанной Россией преступной войны Париж передал Киеву всего 30 тыс. артиллерийских снарядов.

Также Франция занимается поиском имеющихся запасов пороха и боеприпасов, которые можно закупить в странах за пределами Европейского союза.

Что известно об острой необходимости Украины в боеприпасах и других вооружениях

По информации журналистов издания Politico, Украина в настоящее время вошла в самый опасный период в развязанной Россией преступной войне.

Хотя западное оружие и техника поступали в огромных количествах, они никогда не поступали достаточно быстро, часто сопровождались сомнениями как со стороны лидеров США, так и Европы, которые боялись российской эскалации и иногда напуганы ядерными угрозами со стороны Кремля. Как регулярно отмечают украинцы, поступившего оружия хватает, чтобы страна выдержала, но далеко не достаточно, чтобы выиграть войну, — говорится в материале издания. Поделиться

Авторы материала подчеркнули, что в Конгрессе США до сих пор нет ясности по одобрению запроса на дополнительное финансирование помощи Украине.

Украинские чиновники выражают надежду, что эта помощь все же будет одобрена, однако при этом они озабочены тем, что заявления представителей США не отвечают их действиям.

Будет странно, если пакет не будет одобрен, поскольку Америка считает Россию ключевым оппонентом, а инвестиции в Украину — это инвестиции в репутацию Америки, в ее доминирование, — отметил в комментарии журналистам издание советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. Поделиться

Компенсировать Украине острый дефицит боеприпасов пытаются страны ЕС.

Компенсировать Украине острый дефицит боеприпасов пытаются страны ЕС.

Общее количество закупок как с ЕС, так и за его пределами достигнет примерно 1,5 миллиона снарядов на сумму 3,3 миллиарда долларов.

Общее количество закупок как с ЕС, так и за его пределами достигнет примерно 1,5 миллиона снарядов на сумму 3,3 миллиарда долларов.

Советник по национальной безопасности Чехии Томаш Пояр отметил, что первые дополнительные боеприпасы от его страны поступят Украине в июне.

Советник по национальной безопасности Чехии Томаш Пояр отметил, что первые дополнительные боеприпасы от его страны поступят Украине в июне.

Между тем представитель Еврокомиссии Петер Стано отметил, что около половины от обещанного ЕС миллиона боеприпасов поступит в Украину до конца марта.

Между тем представитель Еврокомиссии Петер Стано отметил, что около половины от обещанного ЕС миллиона боеприпасов поступит в Украину до конца марта.

Ранее в этом месяце лидеры ЕС договорились о новом оружейном фонде для Украины на 5 миллиардов долларов после недель споров. Но, как быстро выяснилось, это скорее креативный трюк без вливания новых денег.

Ранее в этом месяце лидеры ЕС договорились о новом оружейном фонде для Украины на 5 миллиардов долларов после недель споров. Но, как быстро выяснилось, это скорее креативный трюк без вливания новых денег.

В то же время среди ошибок украинских властей подавляющее количество аналитиков называет увольнение с должности главкома ВСУ Валерия Залужного и слишком медленное начало строительства оборонительных укреплений.

В то же время среди ошибок украинских властей подавляющее количество аналитиков называет увольнение с должности главкома ВСУ Валерия Залужного и слишком медленное начало строительства оборонительных укреплений.

Также отмечается, что в Украине возникли проблемы с мобилизацией, а на фронте ощущается острая нехватка человеческого ресурса.

Также отмечается, что в Украине возникли проблемы с мобилизацией, а на фронте ощущается острая нехватка человеческого ресурса.

Украинские власти конфликтуют относительно того, уговаривать или принуждать людей к призыву в условиях уклонения от мобилизации, и боятся политических последствий, если они выберут последнее. Закон о мобилизации застрял в парламенте, поскольку Зеленский, Верховная Рада и Минобороны продолжают перекладывать ответственность. Но учитывая, что Путин планирует мобилизовать гораздо больше людей после своего фиктивного переизбрания, время истекает, — говорится в материале издания. Поделиться

Украинские власти конфликтуют относительно того, уговаривать или принуждать людей к призыву в условиях уклонения от мобилизации, и боятся политических последствий, если они выберут последнее. Закон о мобилизации застрял в парламенте, поскольку Зеленский, Верховная Рада и Минобороны продолжают перекладывать ответственность. Но учитывая, что Путин планирует мобилизовать гораздо больше людей после своего фиктивного переизбрания, время истекает, — говорится в материале издания. Поделиться

По мнению аналитика из Rochan Consulting Конрада Музыки, без достаточного уровня рабочей силы Украина будет слишком быстро исчерпывать имеющиеся ресурсы.

По мнению аналитика из Rochan Consulting Конрада Музыки, без достаточного уровня рабочей силы Украина будет слишком быстро исчерпывать имеющиеся ресурсы.

Работа над законодательством продвигается бешеной скоростью, что еще больше вредит способности Украины защищаться в течение следующих месяцев. Даже при лучшем сценарии, когда президент Зеленский подпишет закон до середины апреля, призывники начнут выходить на передовую лишь в конце лета-начале осени. Это создает для Москвы окно возможностей, где нехватка живой силы и артиллерийских боеприпасов не позволит украинцам проводить эффективные оборонные операции, — предупреждает Музыка. Поделиться