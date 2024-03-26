Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню заявил о намерениях его страны передать Украине в ближайшее время 78 САУ Caesar и увеличить поставки боеприпасов.
Что известно о передаче Францией дополнительных САУ Caesar Украине
Лекорня отметил, что Франция, Бельгия и Украина достигли договоренностей по финансированию 155-мм САУ Caesar, которые Париж рассчитывает быстро передать Киеву.
Кроме этого, Франция планирует в течение этого года передать Украине 80 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм.
Глава Минобороны Франции подчеркнул, что с начала развязанной Россией преступной войны Париж передал Киеву всего 30 тыс. артиллерийских снарядов.
Также Франция занимается поиском имеющихся запасов пороха и боеприпасов, которые можно закупить в странах за пределами Европейского союза.
Что известно об острой необходимости Украины в боеприпасах и других вооружениях
По информации журналистов издания Politico, Украина в настоящее время вошла в самый опасный период в развязанной Россией преступной войне.
Авторы материала подчеркнули, что в Конгрессе США до сих пор нет ясности по одобрению запроса на дополнительное финансирование помощи Украине.
Украинские чиновники выражают надежду, что эта помощь все же будет одобрена, однако при этом они озабочены тем, что заявления представителей США не отвечают их действиям.
Компенсировать Украине острый дефицит боеприпасов пытаются страны ЕС.
Компенсировать Украине острый дефицит боеприпасов пытаются страны ЕС.
Общее количество закупок как с ЕС, так и за его пределами достигнет примерно 1,5 миллиона снарядов на сумму 3,3 миллиарда долларов.
Общее количество закупок как с ЕС, так и за его пределами достигнет примерно 1,5 миллиона снарядов на сумму 3,3 миллиарда долларов.
Советник по национальной безопасности Чехии Томаш Пояр отметил, что первые дополнительные боеприпасы от его страны поступят Украине в июне.
Советник по национальной безопасности Чехии Томаш Пояр отметил, что первые дополнительные боеприпасы от его страны поступят Украине в июне.
Между тем представитель Еврокомиссии Петер Стано отметил, что около половины от обещанного ЕС миллиона боеприпасов поступит в Украину до конца марта.
Между тем представитель Еврокомиссии Петер Стано отметил, что около половины от обещанного ЕС миллиона боеприпасов поступит в Украину до конца марта.
Ранее в этом месяце лидеры ЕС договорились о новом оружейном фонде для Украины на 5 миллиардов долларов после недель споров. Но, как быстро выяснилось, это скорее креативный трюк без вливания новых денег.
Ранее в этом месяце лидеры ЕС договорились о новом оружейном фонде для Украины на 5 миллиардов долларов после недель споров. Но, как быстро выяснилось, это скорее креативный трюк без вливания новых денег.
В то же время среди ошибок украинских властей подавляющее количество аналитиков называет увольнение с должности главкома ВСУ Валерия Залужного и слишком медленное начало строительства оборонительных укреплений.
В то же время среди ошибок украинских властей подавляющее количество аналитиков называет увольнение с должности главкома ВСУ Валерия Залужного и слишком медленное начало строительства оборонительных укреплений.
Также отмечается, что в Украине возникли проблемы с мобилизацией, а на фронте ощущается острая нехватка человеческого ресурса.
Также отмечается, что в Украине возникли проблемы с мобилизацией, а на фронте ощущается острая нехватка человеческого ресурса.
По мнению аналитика из Rochan Consulting Конрада Музыки, без достаточного уровня рабочей силы Украина будет слишком быстро исчерпывать имеющиеся ресурсы.
По мнению аналитика из Rochan Consulting Конрада Музыки, без достаточного уровня рабочей силы Украина будет слишком быстро исчерпывать имеющиеся ресурсы.
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