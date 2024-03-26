Макрон срочно отправляется в Бразилию ради Украины

Зачем Макрон летит в Бразилию

Как удалось узнать Bloomberg от своих анонимных источников, ключевой миссией его повестки дня будет попытка убедить своего бразильского коллегу Лулу да Силву изменить позицию касательно войны РФ против Украины.

Эммануэль Макрон рассчитывает на то, что его разногласия с Лулой по поводу вторжения РФ в Украину можно уменьшить.

Что важно понимать, власти Бразилии убеждены в том, что обе стороны разделяют вину за войну и факт того, что это РФ напала на Украину — почему-то не является для них весомым аргументом.

Лула много раз отказывался даже рассматривать идею о предоставлении оружия Украине.

Он также регулярно цинично жалуется, что стратегия Штатов и Евросоюза якобы подрывает перспективу прекращения войны путем переговоров.

Следует обратить внимание на то, что позицию Бразилии разделяют страны так называемого Глобального Юга.

Почему Макрон считает Бразилию важной в разрезе российско-украинской войны

Что важно понимать, президент Франции расценивает Бразилию как главного игрока среди группы стран Глобального Юга, особенно учитывая тот факт, что она на ротационной основе председательствует в G20, в которую входят часть крупнейших экономик мира.

По словам инсайдеров, Лула потребует от Макрона прекратить свою оппозицию к соглашению о свободной торговле ЕС со странами южноамериканского союза МЕРКОСУР.

Как уже упоминалось ранее, она находится в подвешенном состоянии с момента достижения политического соглашения еще 5 лет назад.