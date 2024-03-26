Макрон терміново вирушає до Бразилії заради України

Навіщо Макрон летить до Бразилії

Як вдалося дізнатися Bloomberg від своїх анонімних джерел, ключовою місією його порядку денного буде спроба переконати свого бразильського колегу Лулу да Сілву змінити позицію щодо війни РФ проти України.

Еммануель Макрон розраховує на те, що його розбіжності з Лулою щодо вторгнення РФ в Україну можна зменшити.

Що важливо розуміти, влада Бразилії переконана в тому, що обидві сторони поділяють провину за війну й факто того, що це РФ напала на Україну — чомусь не є для неї вагомим аргументом.

Лула багато разів відмовлявся навіть розглядати ідею щодо надання зброї Україні.

Він також регулярно цинічно скаржиться на те, що стратегія Штатів та Євросоюзу нібито підриває перспективу припинення війни шляхом переговорів.

Варто звернути увагу на те, що позицію Бразилії розділяють країни так званого Глобального Півдня.

Чому Макрон вважає Бразилію важливою у розрізі російсько-української війни

Що важливо розуміти, президент Франції розцінює Бразилію як головного гравця серед групи країн Глобального Півдня, особливо враховуючи той факт, що вона на ротаційній основі головує в G20, до якої входять частина найбільших економік світу.

За словами інсайдерів, Лула буде вимагати від Макрона припинив свою опозицію до угоди про вільну торгівлю ЄС з країнами південноамериканським союзу МЕРКОСУР.

Як уже згадувалося раніше, воно перебуває у підвішеному стані з моменту досягнення політичної угоди ще 5 років тому.