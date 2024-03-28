Лють США через заяви Макрона про Україну — Держдеп виступив з коментарем

Речник Держдепу США Метью Міллер уперше відреагував на статтю в ЗМІ про те, що американську владу нібито розлютила заява французького лідера Еммануеля Макрона про можливе введення іноземних військ в Україну.
Чи насправді США розлютила заява Макрона про іноземні війська в Україні
Американські журналісти поцікавилися, як офіційний Вашингтон відреагував на відповідний матеріал Bloomberg.
Він також звернув увагу на те, що президент Франції Еммануель Макрон — це глава держави, яка є давнім союзником США.
За словами представника американського відомства, офіційні Вашингтон та Париж будуть продовжувати свою співпрацю, зокрема й в питаннях, що стосуються підтримки України.
Як та чому Макрон міг розлютити США
Нещодавно інформаційна агенція Bloomberg опублікувала статтю про те, що заяви французького лідера Еммануеля Макрона про ймовірне введення західних військ в Україну розлютили владу США.
Журналісти отримали інформацію про те, що офіційний Вашингтон наляканий високим ризиком зіткнення з РФ.
Що цікаво, попри постійні дискусії навколо висловлювань про можливе відправлення західних військ в Україну, президент Франції не захотів змінювати свою позицію щодо України.
Він наголошує, що його заяви були добре продумані, однак додає, що Франція не буде слідувати "логіці ескалації" у відносинах з Москвою.
Згодом, коментуючи порушену ним ідею, Макрон наголосив, що у разі втілення такого сценарію французькі сили не будуть іти в наступ проти РФ.
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