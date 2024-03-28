Лють США через заяви Макрона про Україну — Держдеп виступив з коментарем
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Лють США через заяви Макрона про Україну — Держдеп виступив з коментарем

Держдеп США
Макрон

Речник Держдепу США Метью Міллер уперше відреагував на статтю в ЗМІ про те, що американську владу нібито розлютила заява французького лідера Еммануеля Макрона про можливе введення іноземних військ в Україну.

Чи насправді США розлютила заява Макрона про іноземні війська в Україні

Американські журналісти поцікавилися, як офіційний Вашингтон відреагував на відповідний матеріал Bloomberg.

Я не маю жодної реакції на цю публікацію. Але, звичайно, ми чітко дали зрозуміти, що Сполучені Штати не збираються відправляти жодних військ в Україну.

Метью Міллер

Метью Міллер

Речник Держдепу США

Він також звернув увагу на те, що президент Франції Еммануель Макрон — це глава держави, яка є давнім союзником США.

За словами представника американського відомства, офіційні Вашингтон та Париж будуть продовжувати свою співпрацю, зокрема й в питаннях, що стосуються підтримки України.

Як та чому Макрон міг розлютити США

Нещодавно інформаційна агенція Bloomberg опублікувала статтю про те, що заяви французького лідера Еммануеля Макрона про ймовірне введення західних військ в Україну розлютили владу США.

Журналісти отримали інформацію про те, що офіційний Вашингтон наляканий високим ризиком зіткнення з РФ.

Що цікаво, попри постійні дискусії навколо висловлювань про можливе відправлення західних військ в Україну, президент Франції не захотів змінювати свою позицію щодо України.

Він наголошує, що його заяви були добре продумані, однак додає, що Франція не буде слідувати "логіці ескалації" у відносинах з Москвою.

Згодом, коментуючи порушену ним ідею, Макрон наголосив, що у разі втілення такого сценарію французькі сили не будуть іти в наступ проти РФ.

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