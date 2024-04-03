Макрон провів таємні переговори з Байденом та Шольцом щодо України

Як вдалося дізнатися виданню The Wall Street Journal, французький лідер Еммануель Макрон продовжує робити все можливе, щоб змінити політику Заходу щодо російсько-української війни.

Що відомо про переговори Макрона, Байдена та Шольца

За словами журналістів, президент Франції провів таємні перемовини зі своїм американським колегою Джо Байденом і канцлером Німеччини Шольцом.

Вони відбувалися ще у лютому 2024 року.

Еммануель Макрон намагався переконати їх змінити стратегію Заходу у війні РФ проти України.

На переконання глави республіки, союзники Києва повинні зайняти чітку позицію стратегічної невизначеності щодо РФ, яка залишила б на столі всі варіанти, зокрема військові.

Ця ідея являє собою радикальний відхід від позиції, якої адміністрація Байдена дотримувалася від початку війни — уникнення дій, які могли б спровокувати Москву і призвести до ескалації конфлікту. Поширити

Згідно з даними журналістів, очільник Білого дому Джо Байден наразі не підтримує ідею Макрона щодо зміни стратегії, на тлі побоювань, що це може призвести до ескалації.

Шольц також не погодився з доцільністю пропозиції французького лідера.

Макрон дав гучну обіцянку Україні

Нещодавно президент Франції Еммануель Макрон заявив, що він обов'язково здійснить візит в Україну.

Як зазначив глава республіки, його візит відбудеться, коли будуть готові "конкретні пропозиції і конкретні рішення".