Макрон хоче запросити Путіна на саміт G20, але є умова

Як стверджує французький лідер Еммануель Макрон, для запрошення нелегітимного президента РФ Володимира Путіна на саміт "Групи двадцяти" в Бразилії потрібна згода всіх інших членів цього об’єднання.

Путін може приїхати на саміт G20

Під час спільної пресконференції з президентом Бразилії Лулою да Сілвою президент Франції виступив з новим коментарем з цього приводу.

Еммануель Макрон звернув увагу на те, що сенс G20 "полягає в тому, що повинен бути консенсус з дев'ятнадцятьма іншими (членами. — ред.)".

За його словами, цим має займатись "бразильська дипломатія" через цьогорічне головування цієї країни.

Французький лідер також вважає, що в разі, якщо участь російського диктатора на саміті може бути "корисною", вона "повинна відбутися".

Однак, як заявив, Еммануель Макрон, розбіжності з цього питання можуть звести нанівець будь-яке запрошення Росії.

Макрон заявив, що готовий до діалогу з Путіним

Що важливо розуміти, раніше, в інтерв’ю українським журналісткам, президент Франції дав зрозуміти, що підніме слухавку, якщо йому зателефонує нелегітимний очільник Кремля Володимир Путін, щоб вислухати суть його пропозицій.

Так, я підніму слухавку, тому що я відчуваю, що це моя відповідальність, і я послухаю, що він (Путін. — ред.) пропонуватиме. Еммануель Макрон Президент Франції

На переконання Макрона, ключова роль його країни у ситуації, що склалася, — бути «нервом війни», як казав раніше Черчилль.

Французький лідер також пояснив, що він не відмовляється від ідеї підтримки України, навпаки, закликає до її посилення.