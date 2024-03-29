Макрон хоче запросити Путіна на саміт G20, але є умова

Як стверджує французький лідер Еммануель Макрон, для запрошення нелегітимного президента РФ Володимира Путіна на саміт "Групи двадцяти" в Бразилії потрібна згода всіх інших членів цього об’єднання.
Путін може приїхати на саміт G20
Під час спільної пресконференції з президентом Бразилії Лулою да Сілвою президент Франції виступив з новим коментарем з цього приводу.
Еммануель Макрон звернув увагу на те, що сенс G20 "полягає в тому, що повинен бути консенсус з дев'ятнадцятьма іншими (членами. — ред.)".
За його словами, цим має займатись "бразильська дипломатія" через цьогорічне головування цієї країни.
Французький лідер також вважає, що в разі, якщо участь російського диктатора на саміті може бути "корисною", вона "повинна відбутися".
Однак, як заявив, Еммануель Макрон, розбіжності з цього питання можуть звести нанівець будь-яке запрошення Росії.
Макрон заявив, що готовий до діалогу з Путіним
Що важливо розуміти, раніше, в інтерв’ю українським журналісткам, президент Франції дав зрозуміти, що підніме слухавку, якщо йому зателефонує нелегітимний очільник Кремля Володимир Путін, щоб вислухати суть його пропозицій.
На переконання Макрона, ключова роль його країни у ситуації, що склалася, — бути «нервом війни», як казав раніше Черчилль.
Французький лідер також пояснив, що він не відмовляється від ідеї підтримки України, навпаки, закликає до її посилення.
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