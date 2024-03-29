Макрон хочет пригласить Путина на саммит G20, но есть условие

Как утверждает французский лидер Эммануэль Макрон, для приглашения нелегитимного президента РФ Владимира Путина на саммит "Группы двадцати" в Бразилии требуется согласие всех остальных членов этого объединения.

Путин может приехать на саммит G20

Во время совместной пресс-конференции с президентом Бразилии Лулой да Силвой президент Франции выступил с новым комментарием по этому поводу.

Эммануэль Макрон обратил внимание на то, что смысл G20 "заключается в том, что должен быть консенсус с девятнадцатью другими (членами. — ред.)".

По его словам, этим должна заниматься "бразильская дипломатия" из-за председательства этой страны в этом году.

Французский лидер также считает, что в случае, если участие российского диктатора на саммите может быть "полезным", оно "должно состояться".

Однако, как заявил, Эммануэль Макрон, разногласия по этому вопросу могут свести на нет любое приглашение России.

Макрон заявил, что готов к диалогу с Путиным

Что важно понимать, ранее, в интервью украинским журналисткам, президент Франции дал понять, что поднимет трубку, если ему позвонит по телефону нелегитимный глава Кремля Владимир Путин, чтобы выслушать суть его предложений.

Да, я подниму трубку, потому что я чувствую, что это моя ответственность, и я послушаю, что он (Путин. — ред.) будет предлагать. Эммануэль Макрон Президент Франции

По убеждению Макрона, ключевая роль его страны в сложившейся ситуации — быть «нервом войны», как говорил ранее Черчилль.

Французский лидер также объяснил, что он не отказывается от идеи поддержки Украины, напротив, призывает к ее усилению.