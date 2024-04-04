Путін вигадав план помсти Макрону за його нову ідею щодо України

У Європі стартувала масштабна дезінформаційна кампанія російських пропагандистів, яка націлена на французького лідера Еммануеля Макрона, його родини та усієї Франції.

Макрон став новою ціллю для Путіна після заяв про Україну

Як повідомляє сайт Euvsdisinfo, який веде оперативна група зі стратегічних комунікацій зовнішньополітичної служби ЄС, Кремль неабияк розлютився на главу республіки через його заяви про можливе введення західних військ в Україну.

Кампанія, спрямована проти Франції, доводить, що жадані російські "традиційні цінності" є нічим іншим, як фасадом, що приховує потворну реальність мізогінії, мови ненависті та жорстокої дискримінації меншин, — наголошують експерти. Поширити

До прикладу, під удар посіпак Путіна потрапила перша леді Франції Бріджит Макрон.

Російські пропагандисти вигадували та активно поширювали абсурдні теорії змов про дружину президента республіки.

На переконання європейських експертів, Макрону дійсно вдалося зачепити російського диктатора за живе, коли він закликав Захід суттєво посилити підтримку України.

Саме тому Путін вирішив розпочати більш агресивну кампанію з підриву французької влади.

Посіпаки диктатора називають Францію імперіалістичною, розпалюючою війну, нацистською, русофобською країною.

Попри це, Макрон все одно стверджує, що готовий до переговорів з Путіним.

Кремль бреше, що Париж готується до поділу України

Окрім фейків про родину Макрона, російська пропаганда також вирішила використати проти Франції свою стару схему.

Один з нещодавніх прикладів таких перероблених дезінформаційних наративів полягає в тому, що Франція бере участь у майбутньому поділі України — звісно, разом з Польщею. Поширити

Ба більше, іноземні аналітики звернули увагу на поширення дезінформації про те, що Франція нібито масово вербує солдатів в інтернеті.

Що важливо розуміти, це чергова брехня Кремля, яка не відповідає дійсності.