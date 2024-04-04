Згідно з даними британських розвідників, російські окупанти збільшили кількість атак на Новопавлівському напрямку, однак на цій ділянці фронту вони постійно зазнають поразок.

Армія РФ не може добитися успіху на Новопавлівському напрямку

Міноборони Великої Британії звертає увагу на те, що суттєво збільшилася кількість російських атак на південний захід від Донецька (Новопавлівський напрямок).

Як зазначають у відомстві, з 721 у лютому вона зросла до 806 у березні, що становить 38% від усіх атак по всій лінії фронту.

Попри ці зусилля, Росія не досягла помітних успіхів у цьому районі та продовжує воювати за невеликі населені пункти, зокрема Новомихайлівку, Георгіївку та Урожайне — наголошує розвідка Великої Британії. Поширити

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 04 April 2024.



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Окрім того, наголошується, що минулого місяця по всій лінії фронту кількість російських атак зменшилася на 9% порівняно з лютим 2024 року — з приблизно 2340 до 2120.

Згідно з даними іноземних розвідників, кількість атак Росії на Авдіївському напрямку становила третину від усіх атак у лютому, коли місто перейшло під контроль окупаційних військ, але скоротилася до чверті у березні.

Втрати армії РФ станом на 4 квітня 2024 року:

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.04.24 орієнтовно склали: