Розвідка Британії заявила про нові поразки армії РФ на фронті
Категорія
Україна
Дата публікації

Розвідка Британії заявила про нові поразки армії РФ на фронті

Міноборони Британії
армія РФ

Згідно з даними британських розвідників, російські окупанти збільшили кількість атак на Новопавлівському напрямку, однак на цій ділянці фронту вони постійно зазнають поразок.

Армія РФ не може добитися успіху на Новопавлівському напрямку

Міноборони Великої Британії звертає увагу на те, що суттєво збільшилася кількість російських атак на південний захід від Донецька (Новопавлівський напрямок).

Як зазначають у відомстві, з 721 у лютому вона зросла до 806 у березні, що становить 38% від усіх атак по всій лінії фронту.

Попри ці зусилля, Росія не досягла помітних успіхів у цьому районі та продовжує воювати за невеликі населені пункти, зокрема Новомихайлівку, Георгіївку та Урожайне — наголошує розвідка Великої Британії.

Окрім того, наголошується, що минулого місяця по всій лінії фронту кількість російських атак зменшилася на 9% порівняно з лютим 2024 року — з приблизно 2340 до 2120.

Згідно з даними іноземних розвідників, кількість атак Росії на Авдіївському напрямку становила третину від усіх атак у лютому, коли місто перейшло під контроль окупаційних військ, але скоротилася до чверті у березні.

Втрати армії РФ станом на 4 квітня 2024 року:

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.04.24 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 445 040 (+670) осіб,

  • танків — 7 018 (+9) од,

  • бойових броньованих машин — 13 386 (+18) од,

  • артилерійських систем — 11171 (+29) од,

  • РСЗВ — 1 026 (+1) од,

  • засобів ППО — 746 (+1) од,

  • літаків — 347 (+0) од,

  • гелікоптерів — 325 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 8817 (+21),

  • крилатих ракет — 2059 (+0),

  • кораблів/катерів — 26 (+0) од,

  • підводних човнів — 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 14 861 (+48) од,

  • спеціальної техніки — 1845 (+7).

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