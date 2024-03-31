РФ пытается защитить порт в Новороссийске после ударов ВСУ по Севастополю — разведка Британии

Разведка Британии рассказала, как Россия пытается оградить свои объекты в порту Новороссийска от атак со стороны Украины.
Россия устанавливает баржи для защиты флота в Черном море
Опубликованный спутниковый снимок входа в порт Новороссийска свидетельствует, что он теперь частично перекрыт баржами для снижения вероятности прорыва украинских надводных дронов.
Разведка напоминает, что после серии успешных ударов Украины по порту Севастополя Новороссийск стал критически важным для защиты ценных активов Черноморского флота РФ.
В ведомстве отметили, что бывший командующий Черноморским флотом Виктор Соколов был заменен после того, как Украина добилась успехов в применении надводных дронов против российских целей как в море, так и в порту.
Оккупанты РФ также пытаются защитить бухту Севастополя от атак ВСУ по Крыму
Как отмечают партизаны движения АТЕШ, эти усилия усилились после ударов сил обороны крылатыми ракетами и морскими дронами по БДК "Ямал" и "Азов".
В настоящее время командование ЧФ России перекрывает ход катеров и выставляет новые заграждения на морском входе в бухту. За ситуацией наблюдают проукраинские крымчане.
Напомним, 24 марта Генштаб ВСУ заявил об успешной ракетной атаке на военные объекты россиян в оккупированном Севастополе.
Под мощные удары украинских сил оказались несколько объектов инфраструктуры Черноморского флота РФ, главный центр связи, а также крупные десантные корабли «Ямал» (156) и «Азов» (151).
Согласно данным проекта OSINTtechnical, он располагает информацией о по меньшей мере трех украинских крылатых ракетах Storm Shadow, попавших в главный центр связи Черноморского флота РФ.
Следует также отметить, что в районе вероятного попадания расположены воинские части ракетных наводчиков и ФСБ.