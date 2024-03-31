РФ пытается защитить порт в Новороссийске после ударов ВСУ по Севастополю — разведка Британии

Разведка Британии рассказала, как Россия пытается оградить свои объекты в порту Новороссийска от атак со стороны Украины.

Россия устанавливает баржи для защиты флота в Черном море

Опубликованный спутниковый снимок входа в порт Новороссийска свидетельствует, что он теперь частично перекрыт баржами для снижения вероятности прорыва украинских надводных дронов.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 31 March 2024.



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Разведка напоминает, что после серии успешных ударов Украины по порту Севастополя Новороссийск стал критически важным для защиты ценных активов Черноморского флота РФ.

В ведомстве отметили, что бывший командующий Черноморским флотом Виктор Соколов был заменен после того, как Украина добилась успехов в применении надводных дронов против российских целей как в море, так и в порту.

Его преемник, вицеадмирал Сергей Пинчук, вероятно, пытался повысить шансы на выживание российских кораблей путем принятия дополнительных превентивных и оборонных мер, в том числе сужения прохода в портовые сооружения, — добавили в разведке. Поделиться

Оккупанты РФ также пытаются защитить бухту Севастополя от атак ВСУ по Крыму

Как отмечают партизаны движения АТЕШ, эти усилия усилились после ударов сил обороны крылатыми ракетами и морскими дронами по БДК "Ямал" и "Азов".

В настоящее время командование ЧФ России перекрывает ход катеров и выставляет новые заграждения на морском входе в бухту. За ситуацией наблюдают проукраинские крымчане.

Напомним, 24 марта Генштаб ВСУ заявил об успешной ракетной атаке на военные объекты россиян в оккупированном Севастополе.

Под мощные удары украинских сил оказались несколько объектов инфраструктуры Черноморского флота РФ, главный центр связи, а также крупные десантные корабли «Ямал» (156) и «Азов» (151).

Согласно данным проекта OSINTtechnical, он располагает информацией о по меньшей мере трех украинских крылатых ракетах Storm Shadow, попавших в главный центр связи Черноморского флота РФ.