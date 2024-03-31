РФ намагається захистити порт у Новоросійську після ударів ЗСУ по Севастополю — розвідка Британії

Розвідка Британії розповіла, як Росія намагається захистити свої об’єкти в порту Новоросійська від атак з боку України.

Росія встановлює баржі для захисту флоту в Чорному морі

Опублікований супутниковий знімок входу в порт Новоросійська свідчить, що він тепер частково перекритий баржами для зниження ймовірності прориву українських надводних дронів.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 31 March 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/LUxw0AkKb8 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/19Ym79ET6k — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 31, 2024

Розвідка нагадує, що після серії успішних ударів України по порту Севастополя Новоросійськ став критично важливим для захисту найцінніших активів Чорноморського флоту РФ.

У відомстві зазначили, що колишній командувач Чорноморського флоту Віктор Соколов був замінений після того, як Україна досягла успіхів у застосуванні надводних дронів проти російських цілей як у морі, так і в порту.

Його наступник, віцеадмірал Сергій Пінчук, ймовірно, намагався підвищити шанси на виживання російських кораблів шляхом вжиття додаткових превентивних і оборонних заходів, в тому числі звуження проходу до портових споруд, — додали у розвідці. Поширити

Окупанти РФ також намагаються захистити бухту Севастополя від атак ЗСУ по Криму

Як зазначають партизани руху АТЕШ, ці зусилля посилились після ударів Сил оборони крилатими ракетами та морськими дронами по БДК "Ямал" та "Азов".

Наразі командування ЧФ Росії перекриває хід катерів і виставляє нові загородження на морському вході в бухту. За ситуацією спостерігають проукраїнські кримчани.

Нагадаємо, 24 березня Генштаб ЗСУ заявив про успішну ракетну атаку на військові обʼєкти росіян в окупованому Севастополі.

Під потужні удари українських сил потрапили декілька обʼєктів інфраструктури Чорноморського флоту РФ, головний центр звʼязку, а також великі десантні кораблі «Ямал» (156) і «Азов» (151).

Згідно з даними проєкту OSINTtechnical, він має інформацію про щонайменше три українські крилаті ракети Storm Shadow, які поцілили у головний центр звʼязку Чорноморського флоту РФ.