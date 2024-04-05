Представители Центра разведки Вооруженных сил Эстонии прогнозируют увеличение интенсивности боевых действий на фронте в Украине в ближайшие недели.
Чего ожидает разведка Эстонии в войне в Украине в ближайшие недели
Представители эстонской разведки не ожидают существенных изменений в передовой даже в условиях оперативного продвижения и инициативы со стороны преступной армии РФ на отдельных участках фронта.
В отчете эстонской разведки отмечается, что главные оперативно-стратегические задачи преступной армии РФ в войне против Украины остаются невыполненными.
В настоящее время инициативу оккупанты держат на Луганском и Донецком направлениях.
В разведке Эстонии также добавляют, что российские военные преступники увеличили количество механизированных подразделений, чему способствовало улучшение погодных условий.
Кроме того, оккупанты приступили к реорганизации войск на всей линии фронта в Украине.
Кроме этого, в отчете указывается продолжение бомбардировок российской авиацией приграничных территорий.
Кроме этого, преступная армия РФ наносит удары вглубь Украины и по большим городам.
Для ударов оккупанты начали использовать планирующие авиабомбы.
Кроме того, РФ приступила к боевому тестированию РСЗО, оснащенных УМПБ (универсальный межвидовой планирующий боеприпас) планирующим блоком со снарядом D-30SN.
Эту систему можно использовать наземными РСЗО калибра 300 мм "Смерч" и "Торнадо-М", а также ее можно установить на истребитель-бомбардировщик СУ-34, говорится в публикации.
Представители эстонской разведки добавляют, что на севере Украины российские оккупанты также продолжают террористические бомбардировки, а также диверсионную деятельность.
В частности, российские военные активно проходят приграничные территории.
Что известно о ситуации на ключевых направлениях фронта
В Луганской области российские оккупанты пытаются давить в направлении Купянска Макеевки, Северска.
Да, они пытаются взять под контроль береговую линию реки Жеребец.
Также продолжается наступление в направлении населенного пункта Терны.
Однако значительных успехов российские оккупанты в этом направлении не имеют.
Также не имеет существенных успехов у кремлевских захватчиков и в районе Авдеевки.
В отчете указывается незначительное продвижение российских окупантов в районе Бахмута.
Кроме того, усилилось враждебное давление в сторону Временного Яра, однако без особых успехов.
На западе и юго-западе от Донецка войска РФ удерживают давление и ищут слабые места в обороне ВСУ.
Захватчики ослабили давление в районе Роботино Запорожской области.
Силы обороны Украины продолжают удерживать плацдарм на восточном берегу Днепра.
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