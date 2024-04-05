Представители Центра разведки Вооруженных сил Эстонии прогнозируют увеличение интенсивности боевых действий на фронте в Украине в ближайшие недели.

Чего ожидает разведка Эстонии в войне в Украине в ближайшие недели

Представители эстонской разведки не ожидают существенных изменений в передовой даже в условиях оперативного продвижения и инициативы со стороны преступной армии РФ на отдельных участках фронта.

В отчете эстонской разведки отмечается, что главные оперативно-стратегические задачи преступной армии РФ в войне против Украины остаются невыполненными.

В настоящее время инициативу оккупанты держат на Луганском и Донецком направлениях.

В разведке Эстонии также добавляют, что российские военные преступники увеличили количество механизированных подразделений, чему способствовало улучшение погодных условий.

Кроме того, оккупанты приступили к реорганизации войск на всей линии фронта в Украине.

В ближайшие недели может увеличиться интенсивность боевых действий, — предупреждают представители эстонской разведки. Поделиться

Кроме этого, в отчете указывается продолжение бомбардировок российской авиацией приграничных территорий.

Кроме этого, преступная армия РФ наносит удары вглубь Украины и по большим городам.

Для ударов оккупанты начали использовать планирующие авиабомбы.

Кроме того, РФ приступила к боевому тестированию РСЗО, оснащенных УМПБ (универсальный межвидовой планирующий боеприпас) планирующим блоком со снарядом D-30SN.

Эту систему можно использовать наземными РСЗО калибра 300 мм "Смерч" и "Торнадо-М", а также ее можно установить на истребитель-бомбардировщик СУ-34, говорится в публикации.

Представители эстонской разведки добавляют, что на севере Украины российские оккупанты также продолжают террористические бомбардировки, а также диверсионную деятельность.

В частности, российские военные активно проходят приграничные территории.

Что известно о ситуации на ключевых направлениях фронта

В Луганской области российские оккупанты пытаются давить в направлении Купянска Макеевки, Северска.

Да, они пытаются взять под контроль береговую линию реки Жеребец.

Также продолжается наступление в направлении населенного пункта Терны.

Однако значительных успехов российские оккупанты в этом направлении не имеют.

Также не имеет существенных успехов у кремлевских захватчиков и в районе Авдеевки.

В отчете указывается незначительное продвижение российских окупантов в районе Бахмута.

Кроме того, усилилось враждебное давление в сторону Временного Яра, однако без особых успехов.

На западе и юго-западе от Донецка войска РФ удерживают давление и ищут слабые места в обороне ВСУ.

Захватчики ослабили давление в районе Роботино Запорожской области.

Силы обороны Украины продолжают удерживать плацдарм на восточном берегу Днепра.