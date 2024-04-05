Представники Центру розвідки Збройних сил Естонії прогнозують збільшення інтенсивності бойових дій на фронті в Україні найближчими тижнями.

Чого очікує розвідка Естонії у війні в Україні найближчими тижнями

Представники естонської розвідки не очікують істотних змін на передовій навіть в умовах оперативного просування та ініціативи з боку злочинної армії РФ на окремих ділянках фронту.

У звіті естонської розвідки зазначається, що головні оперативно-стратегічні завдання злочинної армії РФ у війні проти України залишаються невиконаними.

Наразі ініціативу окупанти тримають на Луганському та Донецькому напрямках.

У розвідці Естонії також додають, що російські військові злочинці збільшили кількість механізованих підрозділів, чому сприяло покращення погодних умов.

Крім того, окупанти розпочали реорганізацію військ на всій лінії фронту в Україні.

Найближчими тижнями може збільшитись інтенсивність бойових дій, — попереджають представники естонської розвідки. Поширити

Окрім цього у звіті вказується продовження бомбардувань російською авіацією прикордонних територій.

Окрім цього злочинна армія РФ завдає ударів вглиб України та по великих містах.

Для ударів окупанти почали використовувати плануючі авіабомби.

Крім того, РФ розпочала бойове тестування РСЗВ, оснащених УМПБ (універсальний міжвидовий плануючий боєприпас) плануючим блоком зі снарядом D-30SN.

Цю систему можна використовувати наземними РСЗВ калібру 300 мм "Смерч" та "Торнадо-М", а також її можна встановити на винищувач-бомбардувальник СУ-34, йдеться в публікації.

Представники естонської розвідки додають, що на півночі України російські окупанти також продовжують терористичні бомбардування, і навіть диверсійну діяльність.

Зокрема, російські військові активно мінують прикордонні території.

Що відомо про ситуацію на ключових напрямках фронту

На Луганщині російські окупанти намагаються тиснути у напрямку Куп’янська Макіївки, Сіверська.

Так, вони намагаються взяти під контроль берегову лінію річки Жеребець.

Також продовжується наступ у напрямку населеного пункту Терни.

Однак значних успіхів російські окупанти на цьому напрямку не мають.

Також не має суттєвих успіхів у кремлівських загарбників і в районі Авдіївки.

У звіті вказується незначне просування російських окупантів в районі Бахмута.

Крім того, посилився ворожий тиск у бік Часового Яру, проте без особливих успіхів.

На заході та південному заході від Донецька війська РФ утримують тиск та шукають слабкі місця в обороні ЗСУ.

Загарбники послабили тиск у районі Роботиного Запорізької області.

Сили оборони України продовжують утримувати плацдарм на східному березі Дніпра.