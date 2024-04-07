Британська розвідка назвала причини зниження темпів наступу РФ в Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

Британська розвідка назвала причини зниження темпів наступу РФ в Україні

Міноборони Британії
Війська РФ

Деяке зменшення російських втрат останнім часом може пояснюватися відпочинком окупантів після захоплення Авдіївки та так званими виборами Володимира Путіна.

Зменшення темпів наступу РФ

Розвідка Британії зазначає, що середньодобова кількість втрат росіян (убитими і пораненими) в Україні протягом березня 2024 року скоротилася на 74 особи за добу — до 913.

Зменшення втрат відповідає меншій кількості зареєстрованих атак за останній місяць. Зменшення російських наступальних операцій, швидше за все, відображає низку факторів: період відпочинку та переоснащення після захоплення Авдіївки та намір зменшити сповіщення про загибель під час виборів у Росії, — зазначено у зведенні.

На початку вторгнення війська РФ російські війська в день втрачали в середньому 658 осіб. У 2023 році ця цифра зросла до 693, а у першому кварталі 2024 року — до 913.

Збільшення цих показників, зазначають у розвідці, свідчить про постійну залежність Росії від людських мас для підтримки війни проти України.

Втрати російських військ

З лютого 2022 російські війська втратили понад 447 тисяч солдатів, за даними Генштабу ЗСУ.

За останню добу окупанти втратили 820 осіб, 17 танків, по 54 бронемашин та артсистем.

У березні розвідка Британії припускала, що щомісяця армія РФ набирає приблизно 30 тисяч додаткових солдатів і, “швидше за все, може продовжувати зазнавати втрат та продовжувати атаки, спрямовані на виснаження українських сил”.

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