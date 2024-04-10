За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом доби українські військові 83 рази вступали у бій із підрозділами злочинної армії РФ та ліквідували 830 російських окупантів і десятки одиниць ворожої військової техніки.
Що відомо про наслідки атак армії РФ по Україні
Зазначається, що протягом доби російські окупанти випустили по Україні 11 ракет, завдали 108 авіаударів та здійснили 149 обстрілів з РСЗВ по позиціях українських військових та об’єктах критичної та цивільної інфраструктури.
Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.
Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної інфраструктури.
Окупанти завдали авіаударів по Харкову та населених пунктах Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької і Херсонської областей.
Під артилерійським вогнем були близько 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
Що відомо про ситуацію на фронтах
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.
На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 3 атаки противника в районах населених пунктів Кислівка, Іванівка Харківської області та Андріївка Луганської області.
На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 3 атаки противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.
На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 29 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Виїмка, Роздолівка, Часів Яр, Новий, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.
На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 14 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Бердичі та Уманське Донецької області.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне, де ворог 28 разів намагався прорвати оборону наших військ.
На Оріхівському напрямку ворог 5 разів атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі.
На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, здійснив безуспішну атаку позицій наших військ.
Що відомо про загальні та поточні ворожі втрати
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 15 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 зенітно-ракетних комплексах противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу та 3 засобах протиповітряної оборони окупантів.
особового складу — близько 450 тис 80 (+830) осіб ліквідовано;
танків — 7 тис 132 (+22) од.;
бойових броньованих машин — 13 тис 667 (+47) од.;
артилерійських систем — 11 тис 404 (+18) од.;
РСЗВ — 1 тис 40 (+1) од.;
засоби ППО — 753 од.;
літаків — 347 од.;
вертольотів — 325 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9 тис 70 (+37) од.;
крилаті ракети — 2 тис 67 (+2) од.;
кораблі/катери — 26 од.;
підводні човни — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 15 тис 248 (+67) од.;
спеціальна техніка — 1 тис 876 (+8) од.
Зазначається, що силами та засобами протиповітряної оборони України 14 цих ударних дронів було знищено.
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